Goldman Sachs monte à près de 5,2% du capital de Bayer
20/01/2026

Goldman Sachs a franchi en hausse la semaine dernière le seuil de 5% du capital de Bayer à la suite d'une acquisition d'actions, peut-on lire dans un avis financier publié mardi.

En date du 14 janvier, la banque d'affaires américaine détenait 0,27% des droits de vote du groupe chimique et pharmaceutique allemand, ainsi que 4,90% du capital sous forme d'instruments financiers, soit une participation totale de 5,16%.

Lors de sa précédente notification, celle-ci atteignait 4,32%.

Cette montée au capital est intervenue deux jours avant l'annonce par le géant allemand que la Cour suprême américaine avait accepté de se pencher sur l'affaire du Roundup, avec une décision sur le fond attendue d'ici à la fin du mois de juin, une nouvelle qui avait fait bondir son titre de près de 7% hier.

Le titre a fini la séance de mardi sur des pertes de l'ordre de 3,3%.

