Goldman Sachs monte à près de 5,2% du capital de Bayer
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 18:15
En date du 14 janvier, la banque d'affaires américaine détenait 0,27% des droits de vote du groupe chimique et pharmaceutique allemand, ainsi que 4,90% du capital sous forme d'instruments financiers, soit une participation totale de 5,16%.
Lors de sa précédente notification, celle-ci atteignait 4,32%.
Cette montée au capital est intervenue deux jours avant l'annonce par le géant allemand que la Cour suprême américaine avait accepté de se pencher sur l'affaire du Roundup, avec une décision sur le fond attendue d'ici à la fin du mois de juin, une nouvelle qui avait fait bondir son titre de près de 7% hier.
Le titre a fini la séance de mardi sur des pertes de l'ordre de 3,3%.
Valeurs associées
|42,915 EUR
|XETRA
|-3,34%
A lire aussi
-
Donald Trump veut créer un "Conseil de paix" à sa main pour œuvrer à la résolution des conflits dans le monde en concurrence avec l'ONU, avec un ticket d'entrée d'un milliard de dollars pour un siège permanent et selon une "charte", dont l'AFP a obtenu une copie. ... Lire la suite
-
Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi que le directeur général de Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone, quittera le groupe le 31 mars "pour de nouveaux projets professionnels", sans donner le nom d'un successeur. "Le processus de sélection du prochain directeur ... Lire la suite
-
Ukraine : 600.000 personnes ont quitté Kiev, privée de chauffage et d'électricité par les frappes russes
Environ 600.000 personnes ont quitté Kiev en janvier, selon son maire, tandis que des milliers d'immeubles résidentiels de la capitale ukrainienne et le Parlement étaient sans chauffage, eau ni électricité mardi après de nouvelles frappes russes nocturnes. Ces ... Lire la suite
-
L'Etat ivoirien va acheter l'entièreté des immenses volumes de cacao qui s'entassent dans les coopératives du pays pour permettre aux producteurs d'être enfin payés, a déclaré le ministre de l'Agriculture devant la presse mardi. La filière cacao, qui représente ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer