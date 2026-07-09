Goldman Sachs mise beaucoup sur l'Icotyde de Johnson & Johnson

Johnson & Johnson est attendu sans grand changement ce jeudi à l'ouverture des places américaines (-0,21%). Dans une note détaillée, Goldman Sachs se penche sur la publication des résultats du deuxième trimestre, qui aura lieu le mercredi prochain, et sur l'Icotyde, un produit récemment lancé.

Les analystes commencent par indiquer que le titre du laboratoire pharmaceutique a continué de surperformer le secteur depuis le début de l'année ( 29%, contre environ 14% pour la pharmacie américaine). Selon eux, le titre bénéficie d'une solide dynamique fondamentale, portée par le succès commercial de plusieurs cycles de nouveaux produits qui ouvrent une période durable d'accélération de la croissance.

Goldman Sachs ajoute que le rerating ( la revalorisation des multiples) en cours est justifié au vu de la meilleure croissance des ventes d'une année sur l'autre depuis 2010, de révisions à la hausse et du portefeuille de produits (commercialisés et en développement) qui est qualifié de "plus solide de l'histoire de l'entreprise".

Pour le deuxième trimestre, la banque américaine prévoit des revenus de 25,2 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,87 dollars, des données globalement en ligne avec le consensus. Quelques disparités au sein du compte de résultat sont à prévoir en raison d'effets de change défavorables d'un trimestre à l'autre.

Ces effets négatifs liés à la force du dollar réduisent la probabilité de voir Johnson & Johnson relever ses prévisions de ventes. La société s'était toutefois montrée prudente l'année dernière et avait par la suite rehaussé sa guidance lors de chaque publication de résultats trimestriels.

Lors de la publication des trimestriels, les analystes se focaliseront sur l'Icotyde, la pilule orale contre le psoriasis récemment lancée par la société, pour laquelle les résultats entre avril et juin représentent le premier trimestre complet de ventes.

Focus sur l'Icotyde

Goldman Sachs estime que cette pilule représente un nouveau cycle de produit clé au sein de la franchise d'immunologie de l'entreprise. La banque rappelle que J&J a présenté ce traitement comme ayant le potentiel pour devenir l'un des produits les plus importants de toute l'histoire de la société.

A la mi-avril, l'entreprise avait fait état de 1 500 ordonnances rédigées pour des patients par plus de 1 000 prescripteurs uniques. Ensuite, lors d'une conférence sur la santé organisée par Goldman Sachs le 9 juin, la société avait révélé que le nombre de prescripteurs avait grimpé à environ 4 500, "ce qui représente une accélération fulgurante" selon les analystes.

Ces derniers espèrent, lors de la publication des résultats du 15 juillet, une mise à jour des indicateurs de lancement pour l'Icotyde, de la part de la direction. Ce traitement est également développé pour le rhumatisme psoriasique, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Le management de Johnson & Johnson a précédemment déclaré que l'Icotyde serait un moteur de revenus significatifs à l'échelle du groupe dès 2027.

L'avis de Goldman Sachs sur le titre est à acheter, avec un objectif de cours à 12 mois de 275 dollars.