CAC 40
8 067,39
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs, JPMorgan, General Motors... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 14/10/2025 à 15:08

(AOF) - BlackRock

BlackRock a dévoilé des profits et une collecte supérieurs aux attentes, mais aussi un encours record au troisième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net chuter de 19%, à 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 11,55 dollars, soir 8 cents de mieux qu'attendu. Sur cette période, le chiffre d'affaires a bondi de 25%, à 6,5 milliards de dollars.

Boeing

Boeing a remporté plusieurs contrats pluriannuels d'une valeur d'environ 2,7 milliards de dollars pour la production de capteurs Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Dans le cadre de ces contrats, le constructeur aéronautique américain livrera plus de 3 000 capteurs à un rythme pouvant atteindre 750 unités par an jusqu'en 2030. Boeing travaillera en étroite collaboration avec Lockheed Martin et l'armée américaine afin d'augmenter encore les cadences de production et d'atteindre les nouveaux objectifs fixés pour l'intercepteur PAC-3.

Citigroup

Citigroup a surpassé les attentes au troisième trimestre grâce ses métiers de courtage. Le bénéfice net a augmenté de 16%, à 3,75 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action. Ce trimestre intègre une dépréciation de survaleurs de 714 millions de dollars liée à la cession de 25% du capital de la banque mexicaine, Banamex. Les revenus ont augmenté de 9%, à 22,09 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 21,12 milliards de dollars.

Domino's Pizza

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Domino's Pizza a augmenté sur un an de 6,2% à 1,15 milliard de dollars. Il dépasse le consensus de 1,14 milliard de dollars. Les ventes ont augmenté en raison de la hausse des revenus de la chaîne d'approvisionnement et de celle des redevances et des frais de franchise aux États-Unis, ainsi que des revenus publicitaires. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 12,2% à 223,2 millions de dollars sur cette période. En revanche, le bénéfice net a diminué de 5,2% à 139,3 millions de dollars.

General Motors

General Motors a annoncé une charge de 1,6 milliard de dollars pour General Motors North America, qui sera comptée pour le trimestre clos le 30 septembre. Cette décision est liée au ralentissement du taux d'adoption des véhicules électriques (VE) qui a conduit la société à réévaluer sa capacité de production dans ce domaine et son empreinte industrielle.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé des profits plus importants qu'anticipé grâce à ses activités de banque d'investissement. Au troisième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires a augmenté de 37%, à 4,1 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action. Ce dernier est nettement supérieur au consensus s'élevant à 11,04 dollars, mais les analystes éprouvent historiquement des difficultés à évaluer la performance de la banque au niveau du bénéfice par action.

Honeywell

Honeywell a publié son 34e rapport annuel Global Business Aviation Outlook, qui prévoit un nombre record de livraisons de nouveaux jets d'affaires au cours de la prochaine décennie. Près de 8 500 appareils seront livrés sur cette période, d'une valeur estimée à 283 milliards de dollars (soit le chiffre le plus élevé en 34 ans d'existence du rapport), avec un taux de croissance annuel moyen de 3%. Les livraisons de nouveaux jets d'affaires en 2026 devraient être supérieures de 5% à celles de 2025.

Johnson & Johnson

Au troisième trimestre, le bénéfice net de Johnson & Johnson s'est élevé à 5,152 milliards de dollars, soit un bond de 91,2% par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice dilué par action a quasiment connu la même progression pour atteindre 2,12 dollars, contre 1,11 dollar au troisième trimestre 2024. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,8%, à 23,993 milliards de dollars.

JPMorgan

JPMorgan a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre grâce au courtage et à la banque d'investissement. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net en progression de 12%, à 14,39 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action. Les analystes anticipaient seulement 4,85 dollars. JPMorgan a profité d'une progression de 9% des revenus ajustés à 47,12 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts sont en hausse de 2%, à 24,1 milliards de dollars. Le marché visait 45,48 milliards de dollars de revenus ajustés.

Wells Fargo

La banque américaine Wells Fargo a dévoilé des bénéfices meilleurs que prévu et relevé son objectif de rentabilité. Au troisième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, à comparer avec 5,11 milliards de dollars, ou 1,42 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus LSEG s'élevait à 1,55 dollar par titre. En un an, les provisions pour pertes sur prêts ont chuté de 36%, à 681 millions de dollars.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BOEING CO
214,100 USD NYSE -0,14%
CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
DOMINO'S PIZZA
417,4600 USD NASDAQ -1,60%
GENERAL MOTORS
57,820 USD NYSE +1,17%
GOLDMAN SACHS GR
768,650 USD NYSE -0,32%
HONEYWELL INTL
202,5000 USD NASDAQ -2,93%
JOHNSON&JOHNSON
191,200 USD NYSE +0,21%
JPMORGAN CHASE
306,230 USD NYSE +1,39%
WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2025 à 15:08:00.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2025 à 15:08:00.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

