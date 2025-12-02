Goldman Sachs International franchit les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 17:15
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Soitec hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions Soitec détenues par assimilation.
