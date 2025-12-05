 Aller au contenu principal
Goldman Sachs initie la couverture de GTT à "neutre"
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:26

Goldman Sachs a initié vendredi la couverture du titre GTT avec une opinion "neutre" et un objectif de cours de 165 euros, faisant apparaître un potentiel baissier de l'ordre 4% par rapport au cours de clôture d'hier soir.

Dans une note de recherche, l'analyste salue le modèle économique "peu capitalistique" et "hautement rentable" du spécialiste des systèmes de confinement pour le transport et le stockage des gaz liquéfiés, ainsi que son solide positionnement sur le marché, caractérisé par une part de marché de presque 100% auprès des grands chantiers navals asiatiques.

Après un cycle d'activité qualifié d'"exceptionnel" sur la période 2022/2024, l'intermédiaire financier fait remarquer que les prises de commandes dans le GNL ont ralenti cette année en raison d'une congestion des capacités de production.

Une décélération que Goldman attribue également à la pause temporaire décidée en 2024 par l'administration Biden sur les nouvelles autorisations d'exportation de GNL américain, conjuguée à la faiblesse momentanée des tarifs de transport maritime.

S'il déclare s'attendre à une reprise de l'activité à partir de 2026, le professionnel dit anticiper une modération à horizon 2029 avec l'entrée en services des grands navires GNL et une modération des investisseurs dans le secteur du fait du tassement des prix du gaz.

Alors que le titre a grimpé de 36% cette année, Goldman fait valoir que GTT se traite désormais sur la base d'un PER à 12 mois de 11,6x, un multiple de valorisation proche de sa moyenne historique de 12,2x.

Fermer

