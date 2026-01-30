information fournie par Reuters • 30/01/2026 à 08:56

France: Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en décembre

Des yaourts du groupe alimentaire français Danone dans les rayons d'un supermarché Auchan à Nice

Les dépenses ‍de consommation des ménages en biens ‌en France ont diminué en ​décembre, plus qu'attendu, ⁠montrent les données publiées vendredi ⁠par ‍l'Insee.

Elles ont ⁠baissé de 0,6% sur un mois, ​après -0,3% (non révisé) en novembre, selon ⁠les données.

Les ​économistes interrogés par Reuters ​tablaient ​en moyenne sur ​des ⁠dépenses de consommation des ménages en biens ‌en baisse de 0,4% en décembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin ‌Turpin)