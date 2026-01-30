 Aller au contenu principal
France: La croissance du PIB ralentit à 0,2% au 4e trimestre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 08:50

La Tour Eiffel à Paris

L'économie française a ralenti au quatrième trimestre, montre ‍la première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui cite un ralentissement de la demande ‌intérieure finale, compensé par une légère accélération de la consommation des ménages.

Le ​produit intérieur brut (PIB) de la France ⁠a progressé de 0,2% sur la période octobre-décembre, en ligne avec ⁠les attentes ‍des économistes interrogés par Reuters ⁠et après +0,5% au troisième trimestre.

Cette première estimation est également conforme aux attentes formulées plus ​tôt en janvier par la Banque de France dans son enquête mensuelle de ⁠conjoncture.

"La demande intérieure finale (hors stocks) ​ralentit légèrement : la formation brute de ​capital fixe ​freine (+0,2% après +0,7%), mais la consommation des ménages ​accélère modérément (+0,3% après +0,1%)", ⁠peut-on lire dans un communiqué de l'Insee.

"Au total, la demande intérieure (hors stocks) contribue positivement à la croissance du PIB ce ‌trimestre : +0,3 point après +0,4 point au troisième trimestre 2025."

En moyenne sur l’année 2025, le PIB a augmenté de 0,9%, après 1,1% en 2024.

(Rédigé par Etienne Breban ; édité par ‌Augustin Turpin)

L'offre BoursoBank