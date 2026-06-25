Goldman Sachs initie Intel avec une opinion "neutre"

Goldman Sachs a initié jeudi la couverture du titre Intel avec une opinion "neutre" et un objectif de cours de 150 dollars, saluant les perspectives du groupe dans les processeurs pour serveurs dédiés à l'IA tout en estimant que ces perspectives sont déjà en grande partie intégrées par le marché.

Dans une note, les analystes de la banque d'investissement américaine soulignent que l'action devrait bénéficier d'une solide dynamique de la demande pour les processeurs pour centre de données, sous l'effet de l'émergence des applications d'IA dites "agentiques" qui nécessitent davantage de puissance de calcul.

L'autre levier identifié par la firme new-yorkaise concerne Intel Foundry, l'activité de fabrication de semi-conducteurs pour des clients externes, qui offre également une option de croissance intéressante alors que le groupe cherche à se positionner comme le champion national en la matière.

A court terme, cette division devrait profiter d'une forte traction dans les technologies d'assemblage avancé, avant un potentiel plus important à plus long terme dans la production de plaques de silicium (wafers) pour des clients tiers.

Une valorisation moins attractive que celle de ses pairs

Malgré ces moteurs de croissance, Goldman juge le profil risque-rendement d'Intel moins séduisant que celui de ses principaux concurrents.

"Les concurrents les plus proches d'Intel, qui bénéficient d'une meilleure visibilité sur leurs revenus, se négocient soit en ligne (AMD), soit nettement en dessous (Nvidia, Broadcom) du titre sur la base du ratio cours/bénéfice (PER) estimé pour 2030", soulignent les analystes.

Selon la banque, ces valorisations comparatives offrent des opportunités d'investissement plus convaincantes à l'heure actuelle ailleurs dans le secteur

A la Bourse de New York, l'action Intel perdait 2,2% jeudi dans les premiers échanges dans le sillage de ces commentaires.