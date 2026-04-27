Goldman Sachs fait le point sur des acteurs de la santé US
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 17:07
Sur Moderna (-3,06%, à 49,18 dollars), la recommandation est à neutre, avec une cible de cours à 12 mois de 43 dollars. Les analystes estiment que le titre pourrait grimper grâce à des ventes et une pénétration plus élevées que prévu parmi les population de patients, un calendrier d'approbation plus court que prévu pour les programmes d'oncologie, le succès d'autres projets du portefeuille ou les échecs de la concurrence. A l'inverse, le titre pourrait être affecté par l'échec de la preuve de concept clinique sur d'autres modalités ou d'autres indications oncologiques. Il y a également un risque lié à la propriété intellectuelle, des difficultés de financement et de production, ou encore l'échec à atteindre le profil commercial projeté.
En ce qui concerne Amgen (-0,06%, à 344,34 dollars), l'avis de Goldman Sachs est à l'achat et la cible à 415 dollars. De nombreux catalyseurs réglementaires sont attendus au cours de cette année, parmi lesquelles des données de phase 3 pour le traitement Trezspire contre l'oesophagite à éosinophiles au second semestre, ou encore des mises à jours de phase 3 pour le Dazodalibep dans le syndrome de Sjögren. Il existe toutefois des risques commerciaux, cliniques et réglementaires selon GS, d'autant que la part de marché du groupe s'érode plus rapidement que prévu avec la disponibilité accrue de biosimilaires et de génériques.
Le titre du géant Eli Lilly (-0,31%, à 882,06 dollars) est toujours recommandé à l'achat, assorti d'une cible de cours de 1 260 dollars. Le risque principal concernant Eli Lilly est une baisse annuelle des prix sur le marché de l'obésité plus importante que prévu. Il y aura également à surveiller les données cliniques qui si elles sont moins bonnes qu'estimé sur certains actifs du pipeline, pourraient peser sur la valorisation.
Enfin, sur Regeneron (-0,23%, à 749,82 dollars), Goldman Sachs est à acheter et vise 967 dollars d'ici 12 mois. Parmi les risques baissiers, il faudra toutefois surveiller l'état des ventes, de potentiels problèmes de sécurité inattendus ou des retards cliniques pour les produits ou les extensions d'indication. En outre, la concurrence pourrait s'intensifier dans l'oedème maculaire diabétique (OMD) et la dégénérescence maculaire lié à l'âge (DMLA humide), notamment du Suisse Roche.
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