Goldman Sachs envisage des suppressions d'emplois et un ralentissement des embauches en raison de son orientation vers l'IA, selon une note de service

Goldman Sachs GS.N a informé ses employés de potentielles suppressions d'emplois et d'un ralentissement des embauches jusqu'à la fin de l'année, selon une note interne vue par Reuters, alors que le géant de Wall Street cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer sa productivité.