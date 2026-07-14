Goldman Sachs en hausse après que son bénéfice au deuxième trimestre a dépassé les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions de Goldman Sachs GS.N progressent de 2,8 % à 1.073,02 dollars avant l'ouverture du marché

** GS annonce un bénéfice de 6,63 milliards de dollars, soit 20,98 dollars par action, pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, contre 3,72 milliards de dollars, soit 10,91 dollars par action, un an plus tôt

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un BPA de 14,48 dollars

** “La dynamique s'est accélérée dans l'ensemble de nos activités. Les clients se tournent vers nous pour mener leurs transactions les plus stratégiques et les plus importantes, qui sont souvent à l'origine de l'activité de l'ensemble du groupe” - David Solomon, directeur général

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 19 % cette année