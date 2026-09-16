Goldman Sachs en baisse après la publication de ses résultats d'activité du troisième trimestre

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16 septembre - ** Le titre GS.N du géant de Wall Street Goldman Sachs recule de 4% à 937,76 dollars

** L'activité actions de GS reste très solide en termes relatifs, tandis que celle des titres à revenu fixe, devises et matières premières (FICC) a été légèrement moins performante, a déclaré le directeur général David Solomon lors de la conférence annuelle de Barclays sur les services financiers mondiaux

** Les provisions devraient également être légèrement plus élevées au troisième trimestre en raison de quelques éléments ponctuels, a déclaré M. Solomon

** Les marchés boursiers ont également poursuivi leur vague de ventes après la conférence de presse du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh

** Sur 24 courtiers, 8 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 15 « conserver » et 1 « vendre fortement »; objectif de cours médian: 1.175 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action GS affichait une hausse de 11,1% depuis le début de l’année