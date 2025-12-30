Goldman Sachs détient moins de 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 12:30
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché.
Valeurs associées
|6,7300 EUR
|Euronext Paris
|+5,25%
