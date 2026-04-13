Goldman Sachs dépasse ses estimations de bénéfices grâce aux transactions et au négoce d'actions

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(Mises à jour avec des comparaisons d'analystes et des détails tout au long de l'article) par Utkarsh Shetti et Saeed Azhar

Goldman Sachs GS.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre lundi, grâce à la vigueur des transactions et du négoce d'actions.

Les marchés mondiaux ont été bouleversés par la guerre en Iran, alors que la hausse des prix du pétrole brut attise les craintes d'inflation et exacerbe les inquiétudes concernant une récession.

La volatilité accrue du marché des actions a toutefois incité les clients à réévaluer leurs portefeuilles et à se prémunir contre les risques de baisse, ce qui a stimulé les salles de marché des grandes banques.

"Le paysage géopolitique reste très complexe, de sorte qu'une gestion disciplinée des risques doit rester au cœur de nos activités", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué.

Les revenus de Goldman Sachs provenant de l'intermédiation et du financement des opérations sur actions ont augmenté de 27 % pour atteindre le chiffre record de 5,33 milliards de dollars.

Cependant, la division des revenus fixes, des devises et des matières premières de la banque a été un point faible, avec des revenus en baisse de 10 % à 4,01 milliards de dollars, en raison d'un ralentissement dans le commerce des taux d'intérêt et des prêts hypothécaires.

Les actions de Goldman ont chuté de 3,8 % dans les échanges de pré-marché et ont sous-performé la plupart de ses pairs de Wall Street, y compris Morgan Stanley MS.N et JPMorgan Chase

JPM.N , qui ont baissé de près de 2 %.

Dans l'ensemble, le bénéfice par action s'est élevé à 17,55 dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 16,49 dollars, selon les données compilées par LSEG.

LE MARCHÉ DES FUSIONS ET ACQUISITIONS RÉSISTE

Les dirigeants de Wall Street s'attendent à une bonne année pour les fusions et acquisitions malgré l'incertitude actuelle liée au conflit au Moyen-Orient, car une position plus souple sur les réglementations sous l'administration du président Donald Trump et le boom de l'intelligence artificielle sont susceptibles de soutenir une grande partie de l'activité.

Les volumes mondiaux de fusions et acquisitions ont atteint **1,38 mille milliards** de dollars au premier trimestre, selon les données compilées par Dealogic. Les analystes de Jefferies ont noté que les honoraires de proxy des fusions et acquisitions mondiales ont augmenté de 19 % en glissement annuel pour atteindre 11,3 milliards de dollars, Goldman étant en tête du peloton en termes de parts de marché.

La banque d'investissement a travaillé sur quelques grandes transactions au cours du premier trimestre, notamment en conseillant Unilever ULVR.L sur la fusion prévue de son activité alimentaire avec McCormick MKC.N pour créer une société de 65 milliards de dollars, et la proposition de rapprochement d'Equitable EQH.N avec Corebridge

CRBG.N pour former une société d'assurance de 22 milliards de dollars.

Ses honoraires provenant de la banque d'investissement ont atteint 2,84 milliards de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 48 % par rapport à l'année précédente.

"Les tendances de la banque d'investissement ont été saines, l'activité des grandes capitalisations ayant porté le flux des transactions de fusion et d'acquisition, tandis que les introductions en bourse à grand spectacle restent dans la file d'attente de l'été et de l'automne", a déclaré Stephen Biggar, analyste bancaire chez Argus Research.

Les grandes introductions en bourse sont attendues

Le marché des introductions en bourse a été touché par un regain d'incertitude alimenté par les tensions géopolitiques qui ont réduit l'appétit pour le risque dans les actions, mais certaines entreprises, en particulier celles des secteurs de l'industrie et de la défense, ont poursuivi leurs projets d'introduction en bourse.

Selon un rapport de Reuters, Goldman s'est assuré une place **en tant que** l'une des principales banques chargées de gérer l'introduction en bourse de SpaceX, prévue pour le mois de juin . L'entreprise dirigée par Elon Musk pourrait lever 75 milliards de dollars pour une valeur de **1,75 mille milliards de dollars**.

Cette cotation devrait ouvrir la voie à une multitude d'offres exceptionnelles cette année, notamment les introductions en bourse potentielles d'OpenAI et d'Anthropic.

Goldman était l'un des co-chefs de file lors de l'introduction en bourse de PayPay aux États-Unis pour un montant de 880 millions de dollars, qui a valorisé l'entreprise soutenue par SoftBank à 10,7 milliards de dollars.

UNE ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS DYNAMIQUE

Les revenus de Goldman provenant de la gestion d'actifs et de patrimoine ont augmenté de 10 % pour atteindre 4,08 milliards de dollars. La banque a donné la priorité à cette activité pour générer des revenus plus stables, en réduisant sa dépendance à l'égard des revenus plus volatiles du trading et de la banque d'investissement.

Le fonds de crédit privé de la société, hébergé par la division, a défié un pic de rachats à l'échelle du secteur la semaine dernière, où les investisseurs ont cherché à racheter un peu moins de 5 % des actions au premier trimestre - des rachats qui n'ont pas dépassé son plafond.

Les craintes que l'intelligence artificielle puisse éroder les bénéfices des sociétés de logiciels et affaiblir leur capacité à assurer le service de la dette ont ébranlé le secteur du crédit privé, qui pèse plusieurs **milliers de milliards** de dollars, incitant les investisseurs à rechercher des liquidités en procédant à une vague de retraits.

Goldman a achevé son acquisition du fournisseur de fonds négociés en bourse **actifs** Innovator Capital Management au début du mois, ce qui porte à 90 milliards de dollars le total de ses actifs sous supervision dans le domaine des fonds négociés en bourse.

Les actions du géant de Wall Street ont augmenté de plus de 3 % depuis le début de l'année, après un bond de 53 % en 2025.