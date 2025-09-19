 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 909,78
+0,70%
Goldman Sachs dépasse les 5% du capital de Forvia
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 11:12

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 15 septembre, le seuil de 5% du capital de Forvia et détenir 5,22% du capital et 4,44% des droits de vote de cet équipementier automobile.

La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Forvia hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour la déclarante.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,9200 EUR Euronext Paris +1,36%
