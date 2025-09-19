Goldman Sachs dépasse les 5% du capital de Forvia
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 11:12
La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Forvia hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour la déclarante.
Valeurs associées
|11,9200 EUR
|Euronext Paris
|+1,36%
