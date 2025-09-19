 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,59
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs dépasse les 5% du capital d'Icade
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 16:04

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 10 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Icade , et détenir, par l'intermédiaire de ses filiales, 7,83% du capital et des droits de vote du groupe immobilier.

La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Icade hors marché. A cette occasion, Goldman Sachs Bank Europe a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Valeurs associées

ICADE
21,2600 EUR Euronext Paris -0,09%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank