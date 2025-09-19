Goldman Sachs dépasse les 5% du capital d'Icade
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 16:04
La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Icade hors marché. A cette occasion, Goldman Sachs Bank Europe a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.
Valeurs associées
|21,2600 EUR
|Euronext Paris
|-0,09%
