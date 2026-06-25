Goldman Sachs consolide son équipe de gestion de patrimoine en France

(Zonebourse.com) - Goldman Sachs a annoncé jeudi l'élargissement des responsabilités de Jean-Baptiste Douin au sein de son activité de gestion de patrimoine privé (Private Wealth Management, PWM) en Europe, afin d'accélérer son développement en France et dans la région FraBeLux (France, Belgique et Luxembourg).

Jean-Baptiste Douin rejoint la nouvelle équipe de direction régionale de la gestion de patrimoine en Europe aux côtés de Nadine Urseanu et d'Alberto Cirillo. Il conservera la responsabilité du développement de la franchise de gestion de patrimoine en France, au service d'une clientèle de grandes fortunes, d'entrepreneurs et de family offices.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il pilotera également le développement du réseau de conseillers en gestion de patrimoine de Goldman Sachs dans la région FraBeLux. Il sera rattaché à Rob Mullane et Chris French, co-responsables de la gestion de patrimoine privé pour la région EMEA.

"Les marchés FraBeLux demeurent des piliers essentiels de notre stratégie de croissance en EMEA", a déclaré Rob Mullane. "La France représente notamment l'une de nos franchises les plus dynamiques en Europe continentale. En élargissant le rôle de Jean-Baptiste Douin, nous renforçons notre capacité à offrir à nos clients des ressources mondiales combinées à une expertise locale."

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