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Goldman Sachs chute après les résultats du premier trimestre
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions du géant de Wall Street Goldman Sachs GS.N chutent de 2 % à 889,99 $ avant le marché

** GS affiche un bénéfice en hausse pour le premier trimestre , le géant de Wall Street ayant bénéficié de la force des transactions et de la robustesse des échanges d'actions

** "Le paysage géopolitique reste très complexe, c'est pourquoi la gestion disciplinée des risques doit rester au cœur de nos activités", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué

** Les résultats de GS ouvrent la saison des bénéfices pour les grandes banques américaines, avec JPMorgan Chase

JPM.N , Citigroup C.N , et Wells Fargo

WFC.N prêts à publier leurs résultats mardi

** 8 courtiers sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 950 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action GS a progressé de 3,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CITIGROUP
124,380 USD NYSE -0,44%
GOLDMAN SACHS GR
907,790 USD NYSE +0,45%
JPMORGAN CHASE
309,950 USD NYSE -0,16%
WELLS FARGO
85,410 USD NYSE -0,70%
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