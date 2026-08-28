Goldman Sachs au-dessus des 5% de Nanobiotix

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 août, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 2 855 579 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 5,60% du capital et 5,24% des droits de vote de cette société de biotechnologie spécialisée en nanomédecine.