Casino: la justice rejette le recours de créanciers TLB contre la restructuration

( AFP / DAMIEN MEYER )

La justice a rejeté le recours d'un groupe de "prêteurs TLB", investisseurs hors banque ayant prêté de l'argent à Casino via des prêts à long terme, qui souhaitaient faire annuler le plan de sauvegarde du groupe décidé fin juillet, a annoncé Casino vendredi.

Le juge commissaire des sauvegardes accélérées, désigné par le Tribunal des activités économiques de Paris, "a déclaré irrecevable l’action des prêteurs TLB et a débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes", a indiqué Casino via un communiqué.

Les prêteurs TLB (pour "term loand B" en anglais, un type de prêt à long terme, ndlr) ont fait appel le 24 août, ajoute Casino, qui "fera valoir ses droits devant la Cour d'appel de Paris".

Fin juillet, les créanciers bancaires du groupe Casino ont "donné leur accord de principe" aux conditions posées par le conseil d'administration du distributeur concernant la restructuration de sa dette.

Le groupe faisait l'objet depuis novembre d'un bras de fer entre son actionnaire principal Daniel Kretinsky et ses créanciers pour une nouvelle restructuration de sa dette.

Les discussions prévoyaient que Casino ne soit pas considéré comme étant en défaut de paiement jusqu'au 26 juillet, le temps de renégocier sa dette.

Après l'accord de principe, "chacun (des groupes de créanciers, NDLR) a été sollicité pour étendre" cette période jusqu'au 24 septembre 2026.

Mais parmi ces différents groupes de créanciers, les "prêteurs TLB", en désaccord avec la décision du conseil d'administration du 10 juillet, ont indiqué "refuser l'extension" de cette période et voulaient faire annuler le plan de sauvegarde devant le Tribunal des activités économiques de Paris.

Ce dernier a donc tranché et rejeté l'annulation du plan de sauvegarde, prônée par les créanciers TLB, ce qui aurait contraint Casino à rembourser immédiatement sa dette colossale.

Passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, après des années de pertes et de surendettement, le groupe Casino (Monoprix, Franprix, Naturalia, Cdiscount, etc.) doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite largement réduire.