Goldman Sachs AM sur la BCE : "nous ne prévoyons pas de nouvelle baisse avant décembre"

(AOF) - "La baisse de 0,25% des taux directeurs décidée par la BCE était largement attendue par les acteurs du marché. Les données économiques attendues d'ici la réunion d'octobre étant limitées, nous ne prévoyons pas de nouvelle baisse avant décembre, à moins d'une détérioration significative de la croissance régionale ou mondiale", explique Gurpreet Garewal, macro strategist, fixed income & liquidity solutions chez Goldman Sachs Asset Management.

À plus long terme, un cycle d'assouplissement plus rapide vers un taux plancher plus bas pourrait se produire plus tôt que ne le suggèrent les prix actuels du marché. Au cours de l'été, le tourisme, les événements sportifs et les concerts ont stimulé l'activité et l'inflation dans le secteur des services, mais les deux devraient se calmer avec le changement de saison.

"Le ralentissement de la croissance des salaires pourrait ralentir l'inflation dans le secteur des services, ce qui, combiné aux risques accrus de baisse de la croissance, pourrait inciter les responsables de la BCE à accélérer le rythme de la normalisation en 2025, par rapport au rythme trimestriel adopté en 2024.", souligne Gurpreet Garewal.