Goldman Sachs AM enrichit sa gamme d’ETF actifs

Goldman Sachs Asset Management lance trois fonds cotés (ETF) à gestion active dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient : Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF (Ticker: GOVT), Goldman Sachs EUR Government Bond Active UCITS ETF (Ticker: GEUR) et Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF (Ticker: GEMB)

GOVT et GEUR sont investis de manière active dans des titres obligataires émis par des gouvernements et des entités publiques, à l’échelle mondiale pour GOVT et au sein de l’Union monétaire européenne pour GEUR. GEMB est exposé à des titres obligataires émis par des entreprises, des gouvernements et des entités publiques des marchés émergents.

Les trois fonds seront gérés par l’équipe Fixed Income and Liquidity Solutions de Goldman Sachs, qui regroupe plus de 375 professionnels de la finance et représente un encours sous gestion supérieur à 1.750 milliards de dollars.

Les nouveaux ETF sont cotés sur Deutsche Börse, et seront prochainement introduits sur d’autres places boursières. Ils seront enregistrés dans les principaux marchés de la région EMEA.

Ce lancement s’inscrit dans le prolongement de l’expansion, en 2025, de la gamme d’ETF actifs Ucits de Goldman Sachs Asset Management. La société gère désormais 68 stratégies ETF à l’échelle mondiale.

De plus, le 1er décembre 2025, Goldman Sachs a annoncé un accord en vue d’acquérir Innovator Capital Management , pionnier des ETF à protection définie (defined outcome ETFs). Innovator gère 28 milliards de dollars d’actifs au travers de 159 ETF à protection définie au 30 septembre 2025. Cela positionnera Goldman Sachs Asset Management parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux d’ETF actifs, indique un communiqué.

Laurence Marchal