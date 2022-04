Goldman Sachs AM acquiert un robo adviser spécialisé en épargne retraite

(NEWSManagers.com) - Goldman Sachs Asset Management va acquérir NextCapital Group, un robo adviser basé à Chicago. L’opération doit accélérer le développement des services de la société de gestion américaine sur le marché des prestations à cotisations définies aux Etats-Unis.

NextCapital propose aux entreprises des services de conseil numérique pour la retraite de leurs salariés. Sa plateforme fonctionne en architecture ouverte et commercialise des solutions personnalisées.

Chez Goldman Sachs AM, l'activité liée au marché de la retraite pour les salariés représente 350 milliards de dollars.

« Les employeurs cherchent à fournir à leurs employés des solutions sur mesure et des conseils personnalisables qui peuvent mieux répondre aux besoins individuels en matière d'épargne et d'investissement afin d'améliorer les résultats de l'épargne-retraite. Nous pensons que la personnalisation représente l'avenir de l'épargne-retraite et qu'elle sera le moteur de la prochaine vague de solutions de retraite innovantes », a commenté Luke Sarsfield, coresponsable mondial de Goldman Sachs Asset Management.

Lors du bouclage de la transaction, prévue au second semestre, la plateforme de NextCapital devrait intégrer l'activité Multi-Asset Solutions (MAS) de Goldman Sachs Asset Management, qui vend des portefeuilles multi-actifs personnalisés de Goldman Sachs et de gestionnaires d'actifs tiers. Dirigé par Greg Calnon, le groupe supervise aujourd'hui environ 220 milliards de dollars d'actifs.