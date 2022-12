Goldman Sachs Academy : Etude comparative entre les Leverage & Short et les Turbos

Goldman Sachs Academy

La famille des produits à leviers est très diversifiée : les investisseurs peuvent accéder à une large gamme de produits adaptée à leur propre vue de marché, leur appétence pour le risque et leur but d'investissement. La gamme de Warrants, Leverage & Short, Turbos, Turbos Infinis, Turbos Best proposée par Goldman Sachs est la plus large en France et offre des caractéristiques très variées. Choisir le produit correspondant à votre stratégie d'investissement peut être compliqué sans en connaître le fonctionnement.

Nous allons analyser dans cet article les différences entre Leverage & Shorts et Turbos, qui sont les plus appréciés des investisseurs en produits de bourse. Nous nous consacrerons notamment à un critère de choix très différenciant : Leverage constant ou barrière désactivante.

Rappelons tout d'abord que les produits de bourse Goldman Sachs sont majoritairement cotés sur la Bourse de Paris Euronext, de 8h à 22h, ce qui leurs confère liquidité, simplicité d'exécution et transparence de prix.

Comparatif Leverage & Short vs Turbos

Comment fonctionne l'effet de levier des produits de bourse ?

Une caractéristique importante de la gamme de produits de bourse de Goldman Sachs est d'offrir une multitude de choix d'effets de levier, allant de x2 à x25.

Le levier amplifie les mouvements sur plus de 250 sous-jacents : indices internationaux, actions françaises, européennes, américaines ou asiatiques, monnaies d'échange comme l'Euro/Dollar, cours de l'or ou du baril de Brent… Ils permettent de dynamiser son portefeuille, de décupler son potentiel de gain, ou de couvrir

son portefeuille. Ils peuvent également conduire à une perte partielle ou totale du capital investi. Le tableau ci-dessus synthétise les différences majeures entre ces familles de produits : barrière désactivante, maturité, sensibilité à la volatilité implicite du sous-jacent.

L'effet de levier offert par les Warrants, les Leverage & Shorts et les Turbos agit comme un coefficient multiplicateur des mouvements de hausse ou de baisse du sous-jacent : on parle d'une exposition « leveragée » au sous-jacent. L'investisseur finance une partie de la position par le capital investi en achetant le produit de bourse, et le complément est apporté par l'émetteur sous la forme d'un financement plus ou moins élevé, et proportionnel au levier du produit.

L'émetteur prélève des frais de financement et d'exécution quotidiens pour maintenir cette exposition « leveragée ». Ces frais sont intégrés dans le prix du produit.

