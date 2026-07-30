Goldman Sachs a interrogé Ruemmler, l'une de ses principales juristes, sur ses liens avec Epstein alors que la pression s'intensifiait

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar

Goldman Sachs GS.N a interrogé son ancienne avocate en chef, Kathy Ruemmler, en 2023, 2025 et 2026 au sujet de ses liens avec Jeffrey Epstein, alors que les relations entre ce défunt délinquant sexuel condamné et les milieux riches et influents faisaient l’objet d’une attention croissante, selon une transcription publiée par la commission de surveillance de la Chambre des représentants du Congrès américain.

« Je ne qualifierais pas cela d’enquête, mais des vérifications ont été menées et des questions ont été posées. Cela s’est produit en 2023. Cela s’est reproduit en 2025, puis en 2026, alors que les médias s’intéressaient de plus en plus à toute personne ayant un jour partagé une pièce avec Jeffrey Epstein », a déclaré Mme Ruemmler, selon la transcription publiée mercredi soir.

Ces enquêtes internes menées par Goldman Sachs n’avaient jamais été rendues publiques auparavant et pourraient soulever de nouvelles questions quant à la décision de la banque de conserver Mme Ruemmler à son service, alors même qu’elle avait connaissance de ses liens avec M. Epstein.

Un porte-parole de la banque a refusé de commenter.

Mme Ruemmler a démissionné de ses fonctions de directrice juridique et de conseillère générale de Goldman Sachs fin juin, après que des documents publiés par le ministère de la Justice ont révélé qu’elle avait entretenu de nombreuses communications avec M. Epstein et qu’elle avait également accepté des cadeaux de sa part.

Mme Ruemmler a témoigné devant la commission de contrôle au début du mois, durant laquelle elle a déclaré qu’ Epstein était un « menteur hors pair » et qu’elle l’aurait dénoncé aux forces de l’ordre si elle avait su qu’il abusait de femmes ou de jeunes filles.

Avant de rejoindre Goldman en 2020, Mme Ruemmler a travaillé au sein du cabinet d’avocats Latham & Watkins LLP et a également occupé auparavant le poste de conseillère juridique du président Barack Obama à la Maison Blanche.

Au cours des enquêtes menées par Goldman, Mme Ruemmler a déclaré à la banque de Wall Street qu’elle connaissait Epstein, qu’elle avait communiqué avec lui et « traité » avec lui, a-t-elle indiqué à la commission de contrôle.

Elle a également indiqué à Goldman que, bien qu’Epstein n’ait pas été l’un de ses clients, il avait été l’un des principaux conseillers de l’un de ses clients, et qu’« il me demandait certainement mon avis sur certaines choses de temps à autre », a-t-elle déclaré à la commission.

Mme Ruemmler, qui occupe désormais un poste de conseillère chez Goldman Sachs, a déclaré qu’elle participait au processus de recherche du prochain directeur juridique.

Lorsqu’un membre de la commission lui a demandé de promettre que son successeur n’aurait eu aucun lien avec Epstein ou son associée Ghislaine Maxwell, Mme Ruemmler a répondu que cette personne « sera choisie par notre directeur général en concertation avec notre conseil d’administration ».

« Dans le système juridique américain, nous tenons les personnes responsables de leur conduite. Nous ne les tenons pas responsables de leurs relations », a-t-elle déclaré.