 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman renforce son engagement en faveur de l'IA avec l'ouverture d'un nouveau centre d'ingénierie à Bellevue
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 17:00
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a annoncé mardi l’ouverture d’un nouveau bureau à Bellevue, dans l’État de Washington, qui servira de site dédié à l’ingénierie et accueillera plus de 125 collaborateurs spécialisés dans l’intelligence artificielle et la transformation vers le cloud.

Les entreprises américaines ont intensifié leurs investissements dans l’IA, cette technologie en pleine expansion promettant de transformer les opérations commerciales et de stimuler la productivité.

“La région du Nord-Ouest Pacifique abrite bon nombre des meilleures écoles d’ingénieurs au monde et dispose d’un vivier de talents très riche”, a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué. “Le recrutement de talents exceptionnels est essentiel à notre capacité d’adaptation et à notre croissance.”

Le géant de Wall Street emploie plus de 12 000 ingénieurs, soit environ un quart de ses effectifs mondiaux, qui jouent un rôle essentiel dans le développement des technologies qui sous-tendent ses activités, a-t-il précisé.

Sport

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
1 033,110 USD NYSE -0,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo Boeing est visible sur un Boeing 787 Dreamliner à Long Beach
    Boeing: Baisse des livraisons en août, pénalisées par le 787
    information fournie par Reuters 08.09.2026 17:05 

    par Dan Catchpole Boeing ‌a annoncé mardi avoir livré 51 avions en août, un chiffre ​en légère baisse par rapport au mois précédent et en diminution par rapport aux 57 avions livrés un an plus tôt, alors que ​le nombre de 787 Dreamliners livrés aux clients a diminué. ... Lire la suite

  • Un ancien crack marocain prend sa retraite
    Un ancien crack marocain prend sa retraite
    information fournie par So Foot 08.09.2026 17:04 

    Vingt ans de carrière, 12 club visités et (seulement) 478 matchs joués : Adel Taarabt nous dit au revoir. L’international marocain a annoncé ce mardi prendre sa retraite. C’est sur Instagram que l’ancien Lensois a partagé officialisé la fin de son parcours dans ... Lire la suite

  • La fumée de frappes aériennes russes sur Kiev, le 8 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Mladen ANTONOV )
    Zelensky compte sur une reprise des négociations avec Moscou dès septembre
    information fournie par AFP 08.09.2026 16:57 

    Le président Volodymyr Zelensky a dit mardi tabler sur une reprise dès septembre des pourparlers entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, au moment où la Russie a repris ses frappes massives après une pause de trois jours. ... Lire la suite

  • Ballon d'Or
    Football: Dix Parisiens, cinq Bleus et Messi parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or
    information fournie par Reuters 08.09.2026 16:57 

    Dix joueurs du Paris ‌Saint-Germain, cinq internationaux français, dont le lauréat sortant Ousmane Dembélé, et ​l'Argentin Lionel Messi figurent parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or masculin, qui sera décerné le 26 octobre prochain à Londres, ont dévoilé ​mardi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 315,22 +0,11%
BIOPHYTIS
0,073 +4,29%
Pétrole Brent
97,78 +0,48%
HAFFNER ENERGY
0,622 -6,89%
SOITEC
144,8 +1,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank