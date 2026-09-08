Goldman renforce son engagement en faveur de l'IA avec l'ouverture d'un nouveau centre d'ingénierie à Bellevue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a annoncé mardi l’ouverture d’un nouveau bureau à Bellevue, dans l’État de Washington, qui servira de site dédié à l’ingénierie et accueillera plus de 125 collaborateurs spécialisés dans l’intelligence artificielle et la transformation vers le cloud.

Les entreprises américaines ont intensifié leurs investissements dans l’IA, cette technologie en pleine expansion promettant de transformer les opérations commerciales et de stimuler la productivité.

“La région du Nord-Ouest Pacifique abrite bon nombre des meilleures écoles d’ingénieurs au monde et dispose d’un vivier de talents très riche”, a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué. “Le recrutement de talents exceptionnels est essentiel à notre capacité d’adaptation et à notre croissance.”

Le géant de Wall Street emploie plus de 12 000 ingénieurs, soit environ un quart de ses effectifs mondiaux, qui jouent un rôle essentiel dans le développement des technologies qui sous-tendent ses activités, a-t-il précisé.