Et maintenant, le Real Madrid chouine contre Javier Tebas

Une histoire sans fin. Le Real Madrid a décidé de répondre aux déclarations de Javier Tebas qui réagissait lui-même au comportement du club après les polémiques arbitrales du derby de Madrid.

Dans un message posté sur X, ce mardi matin, le président de la Liga avait notamment écrit : « Voilà que les porte-parole et la télévision du régime commencent à construire le récit habituel : la conspiration permanente . Quand ce n’est pas Negreira, c’est l’arbitre ; quand ce n’est pas ça, c’est qu’il n’est pas international. » Il s’était également expliqué sur AS en déclarant: « Je comprends les plaintes, mais jamais la forme » .…

LP pour SOFOOT.com