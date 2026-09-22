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Et maintenant, le Real Madrid chouine contre Javier Tebas
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 18:59
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Et maintenant, le Real Madrid chouine contre Javier Tebas

Et maintenant, le Real Madrid chouine contre Javier Tebas

Une histoire sans fin. Le Real Madrid a décidé de répondre aux déclarations de Javier Tebas qui réagissait lui-même au comportement du club après les polémiques arbitrales du derby de Madrid.

Dans un message posté sur X, ce mardi matin, le président de la Liga avait notamment écrit : « Voilà que les porte-parole et la télévision du régime commencent à construire le récit habituel : la conspiration permanente . Quand ce n’est pas Negreira, c’est l’arbitre ; quand ce n’est pas ça, c’est qu’il n’est pas international. » Il s’était également expliqué sur AS en déclarant: « Je comprends les plaintes, mais jamais la forme » .…

LP pour SOFOOT.com

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