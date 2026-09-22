Lens aurait dû bénéficier d'un penalty, pas l'OM face au PSG

On en a l’habitude à présent. Depuis le début de la saison 2026-2027, la direction de l’arbitrage revient, quelques jours après la dernière journée de championnat, sur les situations litigieuses . Ce mardi après-midi, le débrief hebdomadaire est bien rempli.

Lens aurait dû bénéficier d’un penalty

D’abord, une erreur a eu lieu lors de la rencontre du vendredi soir entre Monaco et Lens. En début de partie, Michaël Cuisance frappe et voit la balle ralentie par… la main de Sadibou Sané. Sur le coup, la VAR et l’arbitre principal du match n’accorde pas de penalty aux Lensois . « L e bras du défenseur monégasque n° 72 se trouve dans une position qui augmente artificiellement la surface couverte par le corps du défenseur , écrit la DTA. L e défenseur prend le risque de toucher le ballon avec ce dernier et, ainsi, d’être sanctionné. » Un penalty aurait donc dû être sifflé.…

AC pour SOFOOT.com