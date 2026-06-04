Goldman relève son objectif pour l'indice MSCI EM grâce à l'essor de l'IA et souligne que l'accord avec l'Iran devrait soulager les marchés des changes et obligataires

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Goldman Sachs a relevé son objectif à 12 mois pour l'indice MSCI des marchés émergents .MSCIEF , invoquant une croissance des bénéfices tirée par l'IA, et a déclaré qu'une résolution rapide du conflit avec l'Iran pourrait stimuler certaines devises et soulager les marchés obligataires.

La société de courtage a relevé son objectif pour l'indice de référence de 1 850 à 2 000, ce qui implique une hausse de près de 12 % par rapport à son dernier cours de clôture de 1 787,88.

Les actions des marchés émergents ont connu une reprise, tirée par les marchés d'Asie du Nord, tels que la Corée du Sud et Taïwan, où l'IA joue un rôle moteur. L'indice de référence a ainsi progressé de 9% en mai, surpassant la hausse de 5% enregistrée par le S&P 500 .SPX .

“Nous pensons que cette reprise tirée par les bénéfices pourrait se prolonger compte tenu d’un cycle haussier plus long, ce qui conduirait à de nouvelles hausses de nos prévisions de bénéfices et de nos objectifs d’indice en Corée et à Taïwan”, a déclaré Goldman dans une note mercredi.

Les poids lourds sud-coréens SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS ont chacun dépassé le mois dernier une capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars , portés par une demande en plein essor pour les puces mémoire haut de gamme qui a entraîné une pénurie d'approvisionnement et fait grimper les prix.

Goldman prévoit désormais que le bénéfice par action (BPA) de l'indice s'établira à 55% cette année, contre une prévision antérieure de 45%.

Pour 2027, la société de courtage de Wall Street table sur une croissance du BPA de 20%, soit un peu plus que ses prévisions antérieures de 19%.

Toutefois, en excluant l'Asie du Nord, qui représente environ la moitié de la pondération de l'indice, Goldman prévoit une croissance du BPA de seulement 11% pour 2026 et 2027, reflétant la forte hausse liée aux gains générés par l'IA.

Au-delà des indices à forte composante technologique, les marchés sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'Afrique du Sud, le Brésil et les Émirats arabes unis, pourraient surperformer grâce à l'optimisme suscité par un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré Goldman.

En cas de résolution du conflit, le rand sud-africain

ZAR= , le won coréen KRW= , le zloty polonais PLN= et le peso chilien CLP= pourraient “se démarquer” parmi les devises, a déclaré Goldman, tandis que les obligations en monnaie locale pourraient également connaître une “voie vers le soulagement”.