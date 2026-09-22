Goldman nomme Simon Lyons au poste de codirecteur de la banque d'investissement au Royaume-Uni

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Goldman Sachs a nommé Simon Lyons au poste de codirecteur de la division Banque d'investissement au Royaume-Uni, a confirmé un porte-parole de la banque américaine. M. Lyons rejoindra l'entreprise en tant qu'associé aux côtés du codirecteur Nimesh Khiroya.

Ancien codirecteur des opérations européennes chez Ardea Partners et associé fondateur de PJT Partners, M. Lyons sera basé à Londres et devrait prendre ses fonctions dans le courant de l'année, ont-ils précisé. Ce banquier rejoint la banque à un moment où celle-ci a consolidé son avance en termes de parts de marché dans le domaine des opérations de fusion-acquisition au Royaume-Uni et en Europe.

Goldman Sachs occupe la première place sur le marché britannique des fusions-acquisitions depuis le début de l’année, avec 175 milliards de dollars de valeur sur 69 opérations, selon les données de LSEG. Au Royaume-Uni, la banque a conseillé Unilever Foods dans le cadre de sa fusion avec McCormick, Tate & Lyle lors de son rachat par Ingredion et Zurich lors de son rachat de Beazley.

D’ici l’été, Goldman Sachs avait accru sa part de marché dans le conseil en fusions-acquisitions impliquant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique au premier semestre 2026, s’adjugeant la plus grande part de marché sur cette période depuis près d’une décennie, selon les données de LSEG.

Il a passé la première partie de sa carrière chez UBS, où il était responsable des fusions-acquisitions au Royaume-Uni.

Goldman a récemment procédé à plusieurs recrutements de cadres supérieurs en Europe, notamment David Benichou, qui a rejoint la banque en 2026 en provenance de Morgan Stanley en tant que co-responsable de la banque d’investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg, Carsten Woehrn, qui a rejoint la banque en 2024 en provenance de JPMorgan en tant que codirecteur des fusions-acquisitions européennes, ainsi que Philippe Gallone, qui a rejoint la banque en 2024 en provenance de Moelis en tant que responsable du secteur de la santé pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Lyons a conseillé NatWest lors de son acquisition d’Evelyn Partners, ainsi que la société Mitie, cotée au Royaume-Uni, lors de sa cession au prestataire britannique de services externalisés OCS.