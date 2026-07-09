Goldman interdit à ses employés de participer aux marchés de prédiction dans les domaines de la finance et de la politique, selon une source

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Le géant de Wall Street Goldman Sachs

GS.N a interdit à ses employés de négocier des contrats sur les marchés prédictifs liés aux marchés financiers et aux événements politiques, a déclaré jeudi une source proche du dossier.

Une note de service a été diffusée il y a quelque temps, dans laquelle cette politique interdit au personnel de participer à des contrats basés sur des événements susceptibles de créer des conflits d’intérêts réels ou apparents avec la banque, ses clients ou le secteur financier dans son ensemble.

Bloomberg News, qui a été le premier à révéler cette politique, a indiqué que des violations répétées pourraient entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, et que les employés pourraient être contraints de renoncer aux gains issus de transactions interdites.

Ces restrictions ne s’appliquent pas aux contrats de marchés prédictifs liés au sport et au divertissement, a précisé la source.