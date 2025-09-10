Goldman fait pression pour retarder la déclaration des transactions portant sur d'importants portefeuilles de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation de l'investisseur dans le dernier paragraphe) par Anirban Sen

Goldman Sachs GS.N demande aux régulateurs américains d'autoriser les grandes banques qui vendent des obligations d'entreprises pour le compte d'investisseurs à retarder la publication des transactions les plus importantes sur ces obligations, selon un livre blanc interne publié par la banque.

Dans ce document, dont Reuters a pris connaissance, Goldman fait valoir que les exigences actuelles en matière de divulgation fixées par les régulateurs de Wall Street obligent les grands fournisseurs de liquidités à divulguer les détails sensibles d'une transaction avant que les courtiers ne puissent gérer le risque résultant des grandes transactions de portefeuille, qui peuvent potentiellement faire bouger les marchés.

Les opérations de portefeuille permettent aux investisseurs de déplacer d'importants paniers d'obligations en une seule transaction.

Selon les règles actuelles fixées par l'autorité de régulation de l'industrie financière (FINRA), les banques sont tenues de divulguer les transactions secondaires d'obligations de qualité et à haut rendement dans les 15 minutes qui suivent l'exécution de ces transactions, quel qu'en soit le montant.

La banque de Wall Street soutient que la déclaration des transactions de portefeuille d'une valeur supérieure à 250 millions de dollars devrait être exemptée de la règle standard de diffusion publique dans les 15 minutes.

Goldman recommande plutôt que les transactions obligataires comprises entre 250 et 500 millions de dollars soient divulguées avant la fin d'une journée de transactions donnée, et que les transactions supérieures à 500 millions de dollars soient réglées sur une journée, ou selon le calendrier de règlement T+1, et avant la fin de cette journée. Toutes les transactions portant sur une seule obligation et les transactions de portefeuille jusqu'à 250 millions de dollars continueraient à être divulguées dans un délai de 15 minutes, a déclaré Goldman.

Goldman estime que les changements proposés pour les transactions supérieures à 250 millions de dollars concerneraient environ 0,5 % de toutes les transactions de portefeuille de crédit, car la grande majorité des obligations d'entreprise ont une taille inférieure à 250 millions de dollars.

Les grands fournisseurs de liquidités de Wall Street se plaignent depuis des années que les règles de déclaration actuelles les empêchent de couvrir les risques liés aux obligations de grande taille.

"Lorsque de nombreux participants au marché sont au courant d'une transaction potentielle sur un portefeuille de blocs, les fournisseurs de liquidités tiendront compte des fuites d'informations et des signaux du marché dans leurs cotations, ce qui limitera l'amélioration des prix qui peut être offerte aux investisseurs finaux", a déclaré Goldman dans le document.

La dernière proposition de Goldman intervient alors que la structure du marché américain des obligations d'entreprises a été transformée au fil des ans par les transactions électroniques, le renforcement des obligations d'information et l'essor du marché des fonds négociés en bourse d'obligations d'entreprises (ETF).

La transaction électronique représente actuellement plus de 50 % des volumes d'obligations américaines de qualité, tandis que les volumes des ETF obligataires s'élèvent en moyenne à 10,4 milliards de dollars par jour, selon les estimations de Goldman.

La transaction de portefeuilles a été lancée en 2018 pour rendre la transaction d'obligations d'entreprises plus efficace pour les investisseurs qui souhaitaient négocier une collection d'obligations d'entreprises individuelles en une seule fois avec un seul courtier.

Les experts affirment que la transaction de portefeuille a remodelé le marché des obligations d'entreprise relativement moins liquides parce qu'elles sont regroupées avec des obligations plus populaires.

Dans son document, la banque indique que le cadre des exigences actuelles de la FINRA en matière de déclaration, connues sous le nom de Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE), a été mis en place en 2002, alors que la taille des plus grandes obligations d'entreprise était beaucoup plus petite.

"Les marchés seraient bien servis par un nouveau regard sur la question de savoir s'il est correctement calibré pour les marchés d'aujourd'hui", a déclaré Goldman.

"La modernisation des rapports TRACE permettra aux investisseurs finaux - fonds de pension, assureurs et gestionnaires d'actifs - d'améliorer l'exécution des transactions de portefeuilles de blocs, en particulier pendant les périodes de volatilité du marché.

Toute modification des règles de déclaration des transactions obligataires nécessiterait l'approbation de la FINRA et de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse). Goldman a refusé de dire si la banque avait déjà fait pression sur les régulateurs pour qu'ils mettent en œuvre les changements proposés.

"La transaction de portefeuille a changé la donne, en améliorant notre capacité à accéder aux liquidités dans un large éventail de conditions de marché. C'est un outil intégral qui nous aide à offrir de meilleurs résultats à nos clients", a déclaré Gregory Peters, co-chef des investissements chez PGIM Fixed Income.