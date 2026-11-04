Goldman et Apollo recherchent des acquéreurs pour un contrat de 40 milliards de dollars portant sur des puces d'IA de SpaceX, selon Bloomberg News

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

Goldman Sachs GS.N et Apollo Global Management APO.N sont en pourparlers avec des investisseurs en vue de céder des parts d’un montage financier d’environ 40 milliards de dollars destiné aux puces d’IA de SpaceX SPCX.O , a rapporté mercredi Bloomberg News.

Les deux sociétés ont commencé à approcher des acheteurs potentiels pour ce financement en plusieurs tranches, et certains investisseurs se sont vu proposer d’acquérir des participations pouvant aller jusqu’à 500 millions de dollars avant le processus officiel de syndication, précise l’article, citant des sources proches du dossier.

Cette opération, structurée de manière à ne pas faire apparaître la dette au bilan de SpaceX, constitue le plus important montage de ce type jamais enregistré pour des processeurs graphiques (GPU), précise l’article.

Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Goldman Sachs a refusé de répondre à la demande de commentaires de Reuters, tandis qu’Apollo Global et SpaceX n’ont pas immédiatement réagi.

SpaceX avait déclaré en octobre qu’une filiale d’Apollo Global Management achèterait des puces d’IA et du matériel serveur pour les louer à l’entreprise dans le cadre d’une opération portant sur environ 40 milliards de dollars de paiements en principal.

Les contrats de location s'étendront sur un peu plus de cinq ans à compter de la livraison du matériel, prévue au premier semestre 2027. Cette opération vise à financer les besoins informatiques croissants de SpaceX dans le cadre de l'expansion de ses activités dans le domaine de l'IA.