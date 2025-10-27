Goldman est en pourparlers pour un mandat de 10 milliards de dollars du Koweït, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N est en pourparlers pour obtenir un mandat de 10 milliards de dollars du fonds de richesse du Koweït pour sa branche de gestion d'actifs, a rapporté Bloomberg News lundi.

La société est en pourparlers avec la Kuwait Investment Authority (KIA) pour recevoir l'argent au cours des prochaines années et à travers plusieurs fonds, ciblant principalement les investissements de Goldman dans le private equity, le crédit et l'infrastructure, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Goldman Sachs a refusé de commenter, tandis que KIA n'a pas immédiatement répondu à une demande.

La banque a accéléré sa poussée vers les marchés privés et les activités d'actifs alternatifs alors qu'elle cherche à s'éloigner de sa combinaison traditionnelle de revenus, à savoir le trading et la banque d'investissement.

David Solomon, directeur général de Goldman, a déclaré ce mois-ci lors de la conférence téléphonique sur les résultats que la banque prévoyait de lever 100 milliards de dollars d'actifs alternatifs - tels que le crédit privé, l'immobilier et les fonds spéculatifs - cette année, dépassant ainsi les attentes antérieures.

Ses actifs alternatifs sous supervision s'élevaient à 374 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre.

Ces discussions interviennent alors que Goldman se développe dans la région du Golfe, en ouvrant un bureau au Koweït au début du mois , dans le but d'étendre ses services aux clients régionaux et d'approfondir sa présence au Moyen-Orient.

Le Koweït, riche en pétrole, abrite la KIA, l'un des plus grands fonds souverains du monde.