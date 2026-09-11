Goldman continue de tabler sur un risque haussier net pour sa prévision concernant le cours de l'or à 4.900 $ l'once à la fin de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs continue de voir un potentiel de hausse pour sa prévision selon laquelle le cours de l'or devrait atteindre 4.900 dollars l'once d'ici fin 2026, même si la banque s'attend à ce que la volatilité reste élevée, a-t-elle indiqué vendredi dans une note.

Les prévisions de Goldman Sachs concernant la juste valeur de l'or, à 4.900 dollars l'once d'ici fin 2026, reposent sur l'hypothèse que les banques centrales continueront d'acheter de l'or à un rythme soutenu et que la demande des investisseurs pour les ETF adossés à l'or se redressera, la Réserve fédérale américaine maintenant ses taux d'intérêt inchangés en 2026.

Points clés de la note:

* Cette prévision ne tient pas compte de la récente flambée de la demande d’options d’achat sur l’or

* Si les entrées de capitaux dans les ETF s’accélèrent et que le niveau élevé actuel des positions sur les options d’achat persiste, les opérations de couverture des courtiers pourraient mécaniquement amplifier la hausse et faire grimper le cours de l’or au-delà des prévisions de Goldman

* Un regain d’anticipation d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed pourrait déclencher une vague de ventes

* “Les détenteurs d’ETF sensibles aux taux d’intérêt procédant à des ventes nettes en cas de hausse des taux, le cours de l’or pourrait alors atteindre 4.440 dollars l’once d’ici fin 2026 — un niveau nettement inférieur à notre scénario de base de 4.900 dollars.”