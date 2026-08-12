Goldman cherche à renforcer sa présence sur le marché des ETF actifs grâce à l'acquisition de Neos pour 2,3 milliards de dollars

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Goldman Sachs GS.N va acquérir Neos Investments, fournisseur de fonds cotés en bourse (ETF), pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars, alors que la banque d'investissement cherche à renforcer sa présence dans la gestion active d'actifs .

Neos gère 30 milliards de dollars d’actifs répartis sur 19 ETF couvrant une gamme de produits indiciels, tout en utilisant des options pour générer des revenus supplémentaires et limiter le risque de baisse.

La demande pour ce type de produits a fortement augmenté ces derniers temps, les investisseurs institutionnels cherchant à couvrir leurs portefeuilles avec des placements qui aident à amortir le risque de baisse et à générer des revenus récurrents dans un environnement de marché volatil.

Neos a enregistré une performance d’environ 19 % sur une période d’un an jusqu’en juin avec son ETF phare « S&P 500 High-Income ETF », tandis que la performance totale du fonds depuis sa création avoisine les 15 %, selon le site web de la société.

« Alors que la demande des investisseurs pour les ETF actifs ne cesse de croître, l’approche d’investissement rigoureuse de Neos complète parfaitement nos capacités en matière de stratégies de protection, de rendement géré et de revenu », a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman, dans un communiqué.

Goldman a multiplié les acquisitions dans le domaine des ETF gérés activement afin de se diversifier dans la gestion d’actifs et de tirer parti de cette demande croissante.

Le géant de Wall Streeta racheté Innovator Capital, qui propose également un ETF basé sur des options, au début de l’année.

Les banques d’investissement de Wall Street s’appuient également sur leurs activités de gestion d’actifs pour générer des revenus plus stables et contrer les aléas d’une croissance difficile à prévoir dans les domaines de la banque d’investissement et du trading.

Goldman a enregistré un chiffre d’affaires net de 4,6 milliards de dollars pour son segment de gestion d’actifs et de patrimoine au deuxième trimestre, soit une hausse de 20 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Son rachat de Neos, dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2027, portera la valeur de ses ETF gérés activement à 80 milliards de dollars. À l’issue de l’acquisition, les cofondateurs de Neos, Troy Cates et Garrett Paolella, rejoindront la banque en tant qu’associés.