Golden Pass se rapproche de la production de son premier GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte, paragraphes 2-7) par Curtis Williams

Golden Pass, un projet de GNL détenu conjointement par Exxon Mobil XOM.N et QatarEnergy

QUATPE.UL , a extrait 300 millions de pieds cubes de gaz mercredi, alors qu'il se rapproche de la production de son premier GNL, selon les données de LSEG.

Une fois achevé, le projet de 18 millions de tonnes métriques par an au Texas devrait être l'une des plus grandes installations américaines d'exportation de GNL et aider les États-Unis à maintenir leur position de premier exportateur mondial de gaz super réfrigéré.

Le 30 janvier, Darren Woods, directeur général d'Exxon, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'usine commence à produire du GNL en mars, marquant ainsi une étape clé pour le projet.

Le projet, d'une valeur de 10 milliards de dollars, a connu des retards et des dépassements de coûts après le début de la construction en 2019. Il a dû changer d'entrepreneur principal pour le projet, qui a déposé le bilan en invoquant des dépassements de coûts.

"Cette entreprise a très bien réussi à se remettre de la faillite", a déclaré M. Woods lors de la conférence téléphonique d'Exxon sur les résultats du quatrième trimestre avec les analystes. "Je m'attends à ce que le premier GNL soit produit au début du mois de mars."

L'usine a augmenté sa demande de gaz naturel de 200 mcf mardi à 300 mcf mercredi.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.