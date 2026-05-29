GOLDBYGOLD : Gold by Gold : rappel des modalités de souscription à l'augmentation de capital de 1,3 M EUR , ouverte à tous les investisseurs, destinée à l'acquisition de réserves d'Or - Clôture de la période de souscription le 5 juin 2026

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

Prix de souscription : 3,80 € par action

Parité : 8 DPS donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle

Période de souscription du 18 mai au 5 juin 2026

Produit net de l'augmentation de capital intégralement affecté à l'acquisition et à la conservation d'Or physique responsable dans le cadre de la nouvelle division Réserves d'Or complétant les divisions historiques Négoce d'Or et Affinage

Nouvelles actions Gold by Gold émises éligibles aux PEA et PEA PME-ETI à travers la souscription à titre libre

Paris, le 29 mai 2026 - 9h30 – Suite aux nombreuses questions reçues d'investisseurs individuels, Gold by Gold (Euronext Growth ® Paris - FR0011208693 - ALGLD) , groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'Or et des métaux précieux (le « Groupe » ou la « Société »), souhaite rappeler les modalités de souscription à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 1,3 M€ (l'« Opération ») qui se déroule jusqu'au 5 juin 2026.

L'augmentation de capital avec maintien du DPS porte sur l'émission de 336 807 actions nouvelles au prix unitaire de 3,80 € par action, représentant une décote de 15% par rapport au cours de l'action Gold by Gold, le 8 mai 2026 (4,46 €), dernier cours de clôture précédant la fixation du prix de l'émission par le Président-Directeur général. Le produit net de l'augmentation de capital sera intégralement affecté à l'acquisition d'Or physique responsable ainsi qu'à sa conservation dans le cadre de la création de la nouvelle division Réserves , destinée à acquérir, conserver et faire croître à l'actif de la Société, une réserve d'Or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

L'ensemble des modalités et des caractéristiques de cette opération sont disponibles dans le communiqué de presse Gold by Gold du 12 mai 2026.

Cette Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX INVESTISSEURS

Les DPS ne pouvant pas être acquis dans un PEA ou un PEA PME-ETI, les investisseurs souhaitant inscrire des actions nouvelles Gold by Gold dans leur PEA ou leur PEA PME-ETI doivent privilégier la souscription à titre libre en faisant parvenir leur demande de souscription à leur intermédiaire financier au cours de la période de souscription, avant le 5 juin 2026.

Les nouveaux investisseurs, non actionnaires de Gold by Gold au moment du lancement de l'Opération, peuvent souscrire de deux manières :

soit en souscrivant à titre libre jusqu'au 5 juin 2026 inclus. La souscription libre consiste à demander directement un certain nombre d'actions nouvelles à 3,80 € l'action, sans avoir à détenir ni acheter de DPS.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande de souscription à leur intermédiaire financier avant le 5 juin 2026 en indiquant le nombre d'actions Gold by Gold auxquelles ils souhaitent souscrire (à raison de 3,80 € par action nouvelle).

Concrètement, voici les principales étapes pour souscrire à titre libre :

Vérifiez que votre compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI et dispose des liquidités nécessaires (3,80 € par action souhaitée) Contactez votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne) par téléphone ou par e-mail avant le 5 juin 2026. Précisez que vous souhaitez souscrire à titre libre à l'augmentation de capital Gold by Gold (ISIN FR0011208693) depuis votre compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI Indiquez le nombre d'actions auxquelles vous souhaitez souscrire et confirmez le compte d'affectation (Compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI). Si votre intermédiaire le demande, utilisez le bulletin de souscription à titre libre disponible sur goldbygold.com/augmentation-de-capital : bulletin de souscription à titre libre à l'augmentation de capital Gold by Gold

Afin de faciliter la souscription à titre libre, Gold by Gold recommande aux investisseurs de contacter leur intermédiaire financier par téléphone ou par e-mail afin de notifier ce dernier de leur ordre de souscription libre. En cas de difficulté à souscrire auprès de leur intermédiaire financier, les investisseurs peuvent contacter Gold by Gold par téléphone au 01 53 67 36 92 ou par e-mail à l'adresse goldbygold@actus.fr .

soit en faisant l'acquisition en Bourse de DPS du 14 mai au 3 juin 2026 inclus, par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge du compte-titres et en exerçant, au plus tard le 5 juin 2026, les DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN des DPS est le FR0014018EW2.

Gold by Gold attire l'attention des investisseurs sur le fait que l'acquisition de DPS sur le marché n'est possible qu'à travers un compte-titres et que les actions issues de l'exercice de ces DPS ne pourraient alors être détenues qu'à travers ce compte-titres. Cette méthode de souscription ne permet donc pas de loger les actions nouvelles dans un PEA ou PEA PME-ETI.

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION POUR LES ACTIONNAIRES

Les actionnaires de Gold by Gold à l'issue de la journée du 13 mai 2026 se sont vu attribuer, le 14 mai 2026, 1 DPS pour chaque action existante détenue.

Les titulaires de DPS peuvent souscrire :

à titre irréductible , à raison de 8 DPS pour 1 action nouvelle au prix de 3,80 € ;

, à raison de 8 DPS pour 1 action nouvelle au prix de 3,80 € ; à titre réductible , le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant via l'exercice de leurs DPS à titre irréductible. Seules les actions nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l'appui de leurs souscriptions à titre irréductible.

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment avant le 5 juin 2026 et payer le prix de souscription de 3,80 € par action nouvelle. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à l'issue de la période de souscription, soit le 5 juin 2026 à la clôture de la séance de Bourse, et leur valeur sera nulle.

Retrouvez toutes les informations et la documentation relative à l'augmentation de capital sur le site :

Goldbygold.com/augmentation-de-capital

PROSPECTUS

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 M€.

À propos de Gold by Gold

Fondé en 1992 et coté à Paris sur Euronext Growth ® (FR0011208693 – ALGLD), Gold by Gold est un groupe français intégré et indépendant. Fort d'un savoir-faire reconnu, il incarne depuis sa création une approche rigoureuse, engagée et rentable de la filière Or.

À travers ses trois divisions opérationnelles intégrées (NÉGOCE, AFFINAGE et RÉSERVES), Gold by Gold est présent sur toute la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente et, depuis 2026, leur mise en réserves.

Un modèle qui relie l'extraction artisanale aux marchés internationaux, avec l'Or pour fil conducteur.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN FR0011208693, Mnémo : ALGLD, Code ICB : 1777, Gold mining.

Pour plus d'informations : Goldbygold.com

Gold by Gold

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Président-Directeur général

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momnes@actus.fr Actus Finance

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adugast@actus.fr

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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

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S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société Gold by Gold d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni.

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