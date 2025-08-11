Gold Reserve et Vitol se disputent la société mère de Citgo avant l'audition sur la vente

La filiale de Vitol s'empresse de conclure un accord avec les détenteurs d'obligations

Certains créanciers ne sont pas disposés à accepter des offres autres qu'en espèces

L'audience finale au Delaware est prévue pour le 18 août

Les filiales du mineur Gold Reserve GRZ.V et du négociant en matières premières Vitol approchent de la ligne d'arrivée dans une vente aux enchères férocement contestée, organisée par un tribunal américain, qui déterminera le contrôle du raffineur américain Citgo Petroleum, détenu par le Venezuela, selon deux sources ayant connaissance du processus et des documents déposés auprès du tribunal.

Le mois dernier, un officier de justice chargé de superviser le cycle d'enchères a recommandé de retenir l'offre de 7,4 milliards de dollars d'un groupe dirigé par une unité de Gold Reserve GRZ.V , basée aux Bermudes, sur un total de cinq offres soumises, y compris une offre d'une filiale de Vitol . Le juge du Delaware Leonard Stark devrait choisir le vainqueur à l'issue d'une audience de vente finale qui se tiendra le 18 août.

La décision déterminera le contrôle du joyau de la couronne des actifs du Venezuela à l'étranger, le septième raffineur américain.

Malgré le statut de leader de Gold Reserve, son offre se heurte à des objections de la part des parties au procès et des détenteurs d'obligations vénézuéliennes, dont certains avec lesquels l'unité Vitol cherche à conclure un accord, ce qui pourrait à nouveau ébranler la vente aux enchères.

Suivant sa recommandation, le greffier Robert Pincus a déclaré la semaine dernière au tribunal qu'une offre concurrente faite par une société qu'il n'a pas identifiée était sur la table, mais qu'elle n'avait pas encore rempli les critères nécessaires pour être considérée comme supérieure à l'offre du groupe Gold Reserve.

L'offre à laquelle il faisait référence a été faite par la filiale Vitol, selon les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.

La révélation de M. Pincus est le dernier rebondissement d'une procédure judiciaire complexe lancée par le mineur Crystallex contre le Venezuela en 2017. Plus d'une douzaine d'autres entreprises touchées par des défauts de paiement au Venezuela ou dont les actifs ont été expropriés par l'État poursuivent le produit de la vente aux enchères.

Gold Reserve a demandé lundi à au tribunal de procéder à l'audience de vente finale comme prévu et a averti que toute offre concurrente, y compris une contrepartie autre qu'en espèces, serait rejetée par la société, qui est également un créancier dans l'affaire essayant de récupérer 1,18 milliard de dollars à la suite de l'expropriation de ses actifs.

"Cette offre concurrente semble être une tentative de faire dérailler une vente aux enchères bien documentée et bien avancée", a déclaré Paul Rivett, vice-président du conseil d'administration de Gold Reserve, à Reuters.

Vitol s'est refusé à tout commentaire.

UNE CONCURRENCE ACHARNÉE

Le statut de leader de Gold Reserve dans la vente aux enchères de PDV Holding, la société mère de Citgo, pourrait être menacé si l'unité de Vitol réussit à obtenir un accord de paiement avec les détenteurs de l'obligation PDVSA 2020, garantie par les actions de Citgo, ont déclaré des sources proches des négociations.

L'initiative de Vitol fait suite aux objections formulées par les soumissionnaires et les créanciers, qu'il s'agisse d'entreprises minières et pétrolières dont les actifs vénézuéliens ont été expropriés ou de détenteurs d'obligations en souffrance, qui ont inondé le tribunal ces dernières semaines en s'opposant à certains termes de l'offre de Dalinar Energy, filiale de Gold Reserve, en particulier à l'absence d'un accord de paiement aux détenteurs d'obligations.

L'offre améliorée de la filiale de Vitol , soumise fin juin après que les consortiums rivaux ont envoyé et négocié leurs offres, comprend un prix d'achat de 8,45 milliards de dollars pour les actions de PDV Holding et prévoit d'effectuer un paiement séparé aux détenteurs d'obligations, selon l'offre, déposée avec le nom de l'initiateur caviardé.

Les 8,45 milliards de dollars couvriraient les créances de 13 créanciers sur un total de 15 créanciers enregistrés pour réclamer le produit de la vente, contre les 11 créanciers qui devraient être couverts par l'offre du groupe Gold Reserve. Mais comme l'offre de la filiale de Vitol n'a pas été entièrement divulguée, on ne sait pas si elle inclut des considérations autres qu'en espèces.

"Nous avons l'intention de financer la transaction entièrement avec les liquidités disponibles et les facilités de crédit existantes ou nouvelles au sein de la société", a déclaré la société au tribunal.

La filiale de Vitol a également déclaré au tribunal qu'elle était en pourparlers avec les détenteurs d'obligations 2020. La semaine dernière, M. Pincus a confirmé ces discussions, mais au moment de sa présentation jeudi, aucun document relatif à de tels accords n'avait été reçu.

"Même si les chiffres sont bons, la réalité est que, à moins qu'il ne s'agisse d'argent liquide, l'offre n'est pas conforme aux exigences", a déclaré M. Rivett, de Gold Reserve, en faisant référence à l'offre concurrente.

M. Pincus n'a pas précisé si une date limite avait été fixée pour que l'unité Vitol fournisse les accords requis, mais le temps presse pour que le juge s'en tienne au calendrier qu'il a proposé sans retards supplémentaires.

Une conférence de procédure est prévue pour le 13 août, et une audience finale, dernière étape avant la décision du juge Stark sur le gagnant, est toujours prévue pour le 18 août.

"C'est déconcertant parce que cette société (, le soumissionnaire rival), a participé à ce processus. Elle a fait preuve de diligence. Elle comprend le fonctionnement de la procédure. Elle aurait pu faire une offre et devenir le cheval de bataille. Il ne l'a pas fait. Elle aurait pu faire une offre et devenir le soumissionnaire recommandé. Et ils ne l'ont pas fait", a ajouté M. Rivett.

L'obligation PDVSA 2020 VE151299784= a augmenté de 1,375 cents lundi pour s'échanger à 91 cents le dollar, le niveau le plus élevé depuis près d'un mois.