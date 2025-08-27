Gold Reserve cherche à faire disqualifier l'offre rivale d'Elliott sur la société mère de Citgo, selon des documents déposés

Le minier Gold Reserve GRZ.V a déposé mercredi une requête pour disqualifier une offre rivale d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management qu'un tribunal du Delaware a choisi ce mois-ci comme chef de file dans une vente aux enchères pour la société mère de Citgo Petroleum, selon un document de la cour.