Gold by Gold lève 1,5 million d'euros pour la création de la nouvelle division Réserves d'Or

Gold by Gold, groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'or et des métaux précieux, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 18 mai au 5 juin 2026. Elle est portée à 1,5 million d'euros.

Le produit net de l'augmentation de capital est intégralement affecté à l'acquisition et à la conservation d'or physique responsable dans le cadre de la nouvelle division Réserves d'Or complétant les divisions historiques négoce d'or et affinage.

À compter de la séance de Bourse du 12 juin 2026, le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles seront effectifs, marquant également le passage à une cotation en continu des actions Gold by Gold sur le marché Euronext Growth à Paris.

Cette opération marque une étape structurante dans le développement de Gold by Gold avec la création d'une nouvelle division, Réserves d'Or, destinée à acquérir, conserver et faire croître à l'actif de la société. Il s'agit d'une réserve d'or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

Le produit net de cette levée de fonds va intégralement servir à constituer les premières réserves d'or physique au cours des prochains jours.

Les réserves d'or ainsi constituées feront l'objet d'une détention distincte et ségréguée au sein de la société. Leur évolution fera l'objet d'une communication financière régulière, offrant aux actionnaires une visibilité directe sur la quantité d'or accumulée.

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a fait l'objet d'une demande globale de 469 775 actions au prix unitaire de 3,80 EUR, représentant un taux de sursouscription de 139% et un montant total demandé de 1 785 145 EUR.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 73 622 actions. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 49 123 actions. La demande d'actions dans le cadre de la souscription à titre libre s'est élevée à 347 030 actions.

Au regard de la demande de titres dans le cadre de cette augmentation de capital, le Conseil d'administration de Gold by Gold, lors de sa réunion du 9 juin 2026, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 50 521 actions supplémentaires, portant ainsi le nombre de titres offerts à 387 328 titres, représentant un montant total levé de 1 471 846,40 EUR.

En conséquence, les ordres de souscription à titre irréductible et réductible, qui représentent 122 745 actions nouvelles, seront intégralement servis. Les ordres de souscription à titre libre ne seront que partiellement alloués, à hauteur de 264 583 actions.

À l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 12 juin 2026, le capital social de Gold by Gold sera désormais constitué de 3 081 790 actions.