 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gold by Gold lève 1,5 million d'euros pour la création de la nouvelle division Réserves d'Or
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 09:16

Gold by Gold, groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'or et des métaux précieux, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 18 mai au 5 juin 2026. Elle est portée à 1,5 million d'euros.

Le produit net de l'augmentation de capital est intégralement affecté à l'acquisition et à la conservation d'or physique responsable dans le cadre de la nouvelle division Réserves d'Or complétant les divisions historiques négoce d'or et affinage.

À compter de la séance de Bourse du 12 juin 2026, le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles seront effectifs, marquant également le passage à une cotation en continu des actions Gold by Gold sur le marché Euronext Growth à Paris.

Cette opération marque une étape structurante dans le développement de Gold by Gold avec la création d'une nouvelle division, Réserves d'Or, destinée à acquérir, conserver et faire croître à l'actif de la société. Il s'agit d'une réserve d'or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

Le produit net de cette levée de fonds va intégralement servir à constituer les premières réserves d'or physique au cours des prochains jours.

Les réserves d'or ainsi constituées feront l'objet d'une détention distincte et ségréguée au sein de la société. Leur évolution fera l'objet d'une communication financière régulière, offrant aux actionnaires une visibilité directe sur la quantité d'or accumulée.

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a fait l'objet d'une demande globale de 469 775 actions au prix unitaire de 3,80 EUR, représentant un taux de sursouscription de 139% et un montant total demandé de 1 785 145 EUR.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 73 622 actions. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 49 123 actions. La demande d'actions dans le cadre de la souscription à titre libre s'est élevée à 347 030 actions.

Au regard de la demande de titres dans le cadre de cette augmentation de capital, le Conseil d'administration de Gold by Gold, lors de sa réunion du 9 juin 2026, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 50 521 actions supplémentaires, portant ainsi le nombre de titres offerts à 387 328 titres, représentant un montant total levé de 1 471 846,40 EUR.

En conséquence, les ordres de souscription à titre irréductible et réductible, qui représentent 122 745 actions nouvelles, seront intégralement servis. Les ordres de souscription à titre libre ne seront que partiellement alloués, à hauteur de 264 583 actions.

À l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 12 juin 2026, le capital social de Gold by Gold sera désormais constitué de 3 081 790 actions.

Valeurs associées

GOLD BY GOLD
7,5000 EUR Euronext Paris +1,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les écrans indiquant les arrivées et départs à la gare de Marseille le 10 juin 2026, lors d'une grève nationale de 24 heures ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    SNCF: grève des cheminots contre la filialisation, les quais de gare désertés
    information fournie par AFP 10.06.2026 10:59 

    Des TGV annulés, beaucoup de trains de banlieue ou régionaux absents. Les quais de gare étaient plutôt déserts mercredi en France, en raison d'une grève de 24 heures organisée par quatre syndicats de la SNCF contre la filialisation de l'entreprise publique. Le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 10.06.2026 10:45 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,95% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Nespresso annonce jusqu'à 178 suppressions de postes en France à partir de 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.06.2026 10:42 

    Nespresso va supprimer jusqu'à 178 postes en France dans ses activités de marketing et de service clients, a annoncé mercredi la marque phare et filiale du géant suisse Nestlé dans le café. Ces projets s'inscrivent dans le plan annoncé en octobre 2025 par le nouveau ... Lire la suite

  • L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en légère hausse avant l'inflation américaine
    information fournie par AFP 10.06.2026 10:32 

    La Bourse de Paris évolue en légère hausse mercredi, la prudence restant de mise dans un contexte de nouvelles frappes au Moyen-Orient et les données américaines sur l'inflation attendues dans la journée. L'indice vedette CAC 40 prenait 0,31% à 8.228,98 points ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
123,3 -12,02%
Pétrole Brent
91,07 -1,38%
CAC 40
8 192,87 -0,13%
2CRSI
49,9 -0,89%
HAFFNER ENERGY
0,254 +1,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank