Gold by Gold acquiert ses premières réserves d'or responsable

Gold by Gold, groupe français indépendant et présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'or et des métaux précieux, a réalisé, à la suite du succès de l'augmentation de capital finalisée en juin 2026, l'acquisition de ses premières réserves d'or responsable.

Comme annoncé, la société a affecté l'intégralité du produit net de cette levée de fonds à la constitution des premières réserves d'or physique.

Ces réserves d'or sont uniquement constituées de lingots certifiés par des affineurs référencés sur la "Good Delivery List" de la London Bullion Market Association (LBMA), référence mondiale du marché de l'or, garantissant la qualité et l'authenticité de chaque barre et lingot. Ce standard international confère à ces réserves d'or une liquidité totale sur les marchés mondiaux.

Gold by Gold a ainsi réalisé l'acquisition d'or physique titrant 999,9 millièmes sous forme de 10 lingots de 1 kilogramme et de 5 lingots de 100 grammes auprès d'Argor-Heraeus, l'un des premiers affineurs mondiaux dans le secteur des métaux précieux qui bénéficie de la certification de bonne livraison du LBMA.

Ces premières réserves d'or de Gold by Gold sont conservées en France dans des coffres sécurisés gérés par des tiers professionnels spécialisés dans la conservation de valeurs et d'objets précieux, selon les standards de sécurité les plus élevés du secteur.

L'acquisition de ces premiers kilos d'or dédiés à la nouvelle division Réserves d'or marque ainsi le lancement de la stratégie de Gold by Gold, pionnière en Europe, axée sur l'accumulation d'or physique au fil du temps. Cette stratégie vise un renforcement progressif de cette réserve, dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

À chaque gramme d'or conservé dans ses réserves, Gold by Gold associe un Crédit Fairmined, qui verse une prime directe aux mines artisanales et à petite échelle, auditées régulièrement et certifiées selon les standards Fairmined, en reconnaissance de leurs pratiques d'extraction responsables.

Fonctionnant comme des certificats d'électricité renouvelable, ces crédits financent directement les mines certifiées Fairmined. Ce n'est pas l'or lui-même qui est certifié, mais la mine qui le produit, certifiée Fairmined, qui est récompensée. Le coût par Crédit Fairmined est équivalent à environ 1% de la valeur de l'or sous-jacent acquis.