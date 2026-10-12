GoDaddy recule après que RBC a abaissé sa note en raison de craintes de bouleversements liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action du fournisseur de services Internet GoDaddy GDDY.N a reculé de 1,29 % à 103 dollars lors des échanges avant l'ouverture, après que RBC Capital Markets a abaissé sa note de "surperformance" à "en ligne avec le secteur", invoquant les perturbations liées à l'intelligence artificielle

** La société de courtage estime que les agents d’IA et les plateformes de "vibe coding" pourraient détourner les achats des clients du parcours traditionnel "nom de domaine vers hébergement" de GDDY, même si elle constate un essor de la plateforme Airo de l’entreprise et de ses nouvelles API

** "À mesure que les agents analysent, comparent et effectuent de plus en plus d’achats auprès de différents fournisseurs en quelques secondes, cette asymétrie se réduit, et nous pensons que la structure actuelle des marges de l’entreprise pourrait rencontrer des difficultés, car le commerce par agents rend l’économie de gros plus visible pour un plus large éventail d’acheteurs", ajoute RBC

** La société de courtage fixe un objectif de cours de 95 dollars, ce qui représente une baisse d’environ 9 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 104,35 dollars

** Sur 19 sociétés de courtage, 8 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 10 "conserver" et 1 "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 100 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 15,9 % depuis le début de l’année