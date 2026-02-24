GoDaddy prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GoDaddy GDDY.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street, signe d'une adoption plus lente de ses outils d'intelligence artificielle et d'une acquisition de clients plus faible.

Les actions de la société ont chuté de plus de 6 % dans les échanges prolongés.

Le bureau d'enregistrement de domaines a investi massivement dans des outils d'intelligence artificielle conçus pour aider les petites et moyennes entreprises à construire et à automatiser leur présence en ligne.

La société est confrontée à une concurrence accrue de la part d'entreprises telles que Wix WIX.O , qui a développé de manière agressive ses propres outils de construction de sites web alimentés par l'IA, ce qui pèse sur la capacité de GoDaddy à accélérer l'ajout de nouveaux clients et les mises à niveau premium.

Airo, l'offre d'IA de GoDaddy, permet aux utilisateurs de créer automatiquement des logos, des sites web et des actifs marketing de marque en utilisant des informations provenant de l'empreinte en ligne ou sur les médias sociaux d'un client, réduisant ainsi le temps et le coût nécessaires à l'établissement d'une identité numérique.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,20et 5,28 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (5,29 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre, GoDaddy a déclaré un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars, ce qui est largement conforme aux estimations.

Le bénéfice de la société s'est élevé à 1,80 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,36 $ un an plus tôt.