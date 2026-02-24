GoDaddy prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GoDaddy GDDY.N a prévu mardi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street, signalant qu'il anticipe une adoption lente de ses outils d'intelligence artificielle et une acquisition de clients plus faible dans son activité principale d'hébergement.

La société a prévu un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,20 et 5,28 milliards de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 5,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.