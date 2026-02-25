 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GoDaddy prévoit des revenus inférieurs aux attentes, le titre recule
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 16:12

GoDaddy a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street, reflétant une adoption plus lente de ses outils d'intelligence artificielle et un ralentissement de l'acquisition de nouveaux clients. L'action du groupe recule de près de 14% à l'ouverture de Wall Street.

Pour l'exercice en cours, la société anticipe un chiffre d'affaires compris entre 5,20 milliards et 5,28 milliards de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes fixée à 5,29 milliards selon LSEG. Au quatrième trimestre, les revenus ont atteint 1,27 milliard de dollars, globalement conformes aux attentes. Le bénéfice par action s'est élevé à 1,80 dollar sur la période close le 31 décembre, contre 1,36 dollar un an plus tôt.

GoDaddy a fortement investi dans des outils d'IA, notamment son offre Airo, qui permet de générer logos, sites web et supports marketing à partir de données en ligne. Le groupe fait face à une concurrence accrue, en particulier de Wix, qui renforce également ses solutions dopées à l'intelligence artificielle. Cette pression complique la montée en gamme vers des offres premium et la dynamique de recrutement de nouveaux clients.

Valeurs associées

GODADDY RG-A
77,460 USD NYSE -16,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres du groupe armé M23 devant les mines de coltan à Rubaya, le 5 mars 2025 en RDC ( AFP / Camille Laffont )
    RDC: attaques des forces de Kinshasa sur plusieurs fronts contre le groupe armé M23
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:08 

    Les forces de Kinshasa mènent mercredi des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés s'apprêtent à voter de nouveau sur l'aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:02 

    L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite

  • ( AFP / JEKESAI NJIKIZANA )
    Le Zimbabwe interdit l'exportation de tous les minerais bruts
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:53 

    Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique. L'interdiction, avec ... Lire la suite

  • Le joueur de Manchester United Benjamin Sesko à Liverpool, le 23 février 2026. ( AFP / PAUL ELLIS )
    Foot: Manchester United renoue avec le profit après une cure d'austérité
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:44 

    Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes. Le bénéfice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank