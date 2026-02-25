GoDaddy prévoit des revenus inférieurs aux attentes, le titre recule
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 16:12
Pour l'exercice en cours, la société anticipe un chiffre d'affaires compris entre 5,20 milliards et 5,28 milliards de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes fixée à 5,29 milliards selon LSEG. Au quatrième trimestre, les revenus ont atteint 1,27 milliard de dollars, globalement conformes aux attentes. Le bénéfice par action s'est élevé à 1,80 dollar sur la période close le 31 décembre, contre 1,36 dollar un an plus tôt.
GoDaddy a fortement investi dans des outils d'IA, notamment son offre Airo, qui permet de générer logos, sites web et supports marketing à partir de données en ligne. Le groupe fait face à une concurrence accrue, en particulier de Wix, qui renforce également ses solutions dopées à l'intelligence artificielle. Cette pression complique la montée en gamme vers des offres premium et la dynamique de recrutement de nouveaux clients.
Valeurs associées
|77,460 USD
|NYSE
|-16,19%
A lire aussi
-
Les forces de Kinshasa mènent mercredi des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. ... Lire la suite
-
L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite
-
Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique. L'interdiction, avec ... Lire la suite
-
Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes. Le bénéfice ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer