GNL : Shell cède 16,67% du mégaprojet North West Shelf pour 1,45 milliard de dollars

Shell Australia Pty Ltd, filiale à 100% de Shell plc, a signé un accord pour céder sa participation non exploitée de 16,67% dans le projet North West Shelf (NWS). Cette participation sera rachetée par des filiales à 100% de XRG P.J.S.C. pour un montant de base de 1,45 milliard de dollars, sous réserve des ajustements d'usage, assorti d'un versement conditionnel supplémentaire indexé sur des étapes clés.

XRG P.J.S.C. est une société internationale d'investissement énergétique dédiée à la constitution d'un portefeuille mondial dans le gaz naturel, la chimie et les solutions énergétiques.

Le projet NWS est un complexe de gaz domestique et de GNL situé en Australie-Occidentale, articulé autour de plusieurs coentreprises interconnectées réunissant Woodside, Chevron, BP, Shell, MIMI et CNOOC.

La participation de 16,67% de Shell englobe les actifs amont associés, les gazoducs et les infrastructures intermédiaires (midstream). Elle comprend également diverses participations dans les titres pétroliers et de transport associés, les accords de projet, les contrats d'enlèvement (offtake), les sociétés du projet NWS et les coentreprises liées à CNOOC.

Finalisation visée en 2027 et garanties de démantèlement

La finalisation de la transaction est attendue en 2027, sous réserve de la levée de plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention des approbations réglementaires.

L'accord prévoit que les acquéreurs reprennent les obligations de démantèlement et fournissent des garanties financières afférentes.

Shell poursuit ses investissements dans le GNL et le gaz intégré à l'échelle mondiale et prévoit de faire progresser ses ventes de GNL de 4 à 5% par an d'ici 2030.

"Cette vente valorise un actif mature et non exploité directement, tout en soutenant la stratégie de Shell qui consiste à concentrer ses investissements sur des positions intégrées et avantageuses dans le gaz, au moment où NWS s'oriente vers un modèle de traitement à façon pour compte de tiers. Nous sommes fiers d'avoir été un partenaire fondateur de NWS, tout comme du rôle essentiel que ce projet a joué pour l'Australie-Occidentale", a souligné Cederic Cremers, directeur de l'activité Integrated Gas de Shell.