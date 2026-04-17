GNL MONDIAL-Le GNL au comptant en Asie recule en raison d'une demande plus faible et d'un risque géopolitique contenu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emily Chow

Le prix spot du gaz naturel liquéfié en Asie a baissé pour la quatrième semaine consécutive, plombé par une demande plus faible et un risque géopolitique contenu alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran se maintient, malgré quelques achats spot par des acheteurs d'Asie du Sud. Le prix moyen du GNL pour la livraison en juin en Asie du Nord-Est LNG-AS a été estimé à 16,05 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), ont déclaré des sources industrielles, en baisse par rapport aux 17 dollars/mmBtu de la semaine dernière. Le président américain Donald Trump s'est dit confiant qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Iran pourrait être conclu bientôt, ajoutant que la prochaine réunion entre les deux pays pourrait avoir lieu au cours du week-end au Pakistan. Il a ajouté que si la prolongation du cessez-le-feu était possible, elle n'était peut-être pas nécessaire car Téhéran souhaitait un accord.

Si les discussions en cours ont calmé les prix, les analystes estiment que la reprise de l'approvisionnement en GNL au Moyen-Orient pourrait prendre plus de temps que prévu.

"Les mouvements de prix actuels ne reflètent pas entièrement les fondamentaux du marché et sont plutôt influencés par les développements politiques ou les tweets concernant les discussions sur le cessez-le-feu et un éventuel sentiment de paix", a déclaré Siamak Adibi de la société de conseil FGE.

"Le fait est que malgré le cessez-le-feu, aucun navire de GNL chargé n'a transité par le détroit d'Ormuz La chute des prix du GNL a toutefois incité les acheteurs de l'Inde et du Bangladesh à s'assurer des volumes rapides après que les appels d'offres précédents n'aient pas été attribués, a déclaré Aly Blakeway, directeur d'Atlantic LNG, S&P Global Energy.

"Toutefois, cette demande s'est avérée insuffisante pour compenser la faiblesse générale des prix, d'autant plus que l'Asie du Nord-Est est restée largement à l'écart en raison de la faiblesse de la saison intermédiaire et du redémarrage des centrales nucléaires au Japon

En Europe, S&P Global Energy a évalué son prix de référence quotidien Northwest Europe LNG Marker (NWM) pour les cargaisons livrées en juin sur une base ex-ship (DES) à 14,238 $/mmBtu le 16 avril, soit une décote de 0,40 $/mmBtu par rapport au prix au centre TTF.

Argus l'a évalué à 14,30 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities a évalué le prix de mai à 14,194 $/mmBtu.

"Les acheteurs européens s'appuient de plus en plus sur le gazoduc pour équilibrer les positions courtes, tout en optimisant la capacité de regazéification et l'utilisation des créneaux horaires plutôt que de se livrer à une concurrence agressive pour les cargaisons de GNL", a déclaré M. Blakeway de S&P.

Parallèlement, les fonds d'investissement ont considérablement réduit leur exposition aux contrats à terme sur le gaz TTF au cours des quinze derniers jours, le marché ayant du mal à concilier les positions longues nettes record accumulées par les capitaux spéculatifs en mars et la faiblesse des prix TTF, a déclaré Seb Kennedy, analyste indépendant chez Energy Flux News. En ce qui concerne le fret GNL, les taux de l'Atlantique ont augmenté de 13 % sur la semaine pour atteindre 101 750 $/jour, tandis que les taux du Pacifique ont diminué de près de 2 % sur la semaine pour atteindre 71 750 $/jour, a déclaré Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.

L'arbitrage américain du premier mois vers l'Asie du Nord-Est via le Cap de Bonne Espérance continue de pointer vers l'Asie, encourageant les flux transfrontaliers et réduisant l'offre de navires, ce qui contribue de manière significative à la récente augmentation des taux de fret dans l'Atlantique, a-t-il ajouté.