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GMR, soutenue par KKR, s'apprête à faire une entrée en bourse discrète après une introduction en bourse de 479 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Le prestataire de services médicaux d'urgence GMR Solutions GMRS.N s'apprête à faire une entrée discrète en bourse à New York

** Le titre devrait s'ouvrir entre 14,75 $ et 15,25 $ l'unité, contre un prix d'offre de 15 $

** Basée à Lewisville, au Texas, GMR a vendu environ 31,9 millions d'actions, bien en dessous de la fourchette initiale annoncée de 22 à 25 dollars par action, pour lever 478,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse

** Connue sous le nom de Global Medical Response, GMR est un acteur majeur dans la fourniture de services médicaux d'urgence essentiels, avec des activités couvrant environ 1 400 comtés américains

** GMR a été créée en 2018 par la fusion d'Air Medical et d'American Medical Response, deux sociétés du portefeuille de la société d'investissement KKR KKR.N

** J.P. Morgan, KKR Capital Markets et BofA Securities ont joué un rôle actif en tant que teneurs de livre

** Des fonds affiliés aux sociétés d'investissement KKR

KKR.N , Ares ARES.N et HPS avaient manifesté leur intérêt pour l'achat de 500 millions de dollars de bons de souscription dans le cadre d'un placement privé

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