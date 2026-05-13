GMR, le géant des services d'ambulance soutenu par KKR, fait une entrée en bourse à New York dans le rouge

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13 mai - ** Les actions du prestataire de services médicaux d'urgence GMR Solutions GMRS.N chutent de 11,9% lors deleur entrée en bourse àNew York ** Le titre a ouvert à 13,50 dollars l'action contre un prix d'offre de 15 dollars , valorisant la société à 3 milliards de dollars ** GMR, basée à Lewisville, au Texas, a vendu environ 31,9 millions d'actions, bien en dessous de la fourchette initiale annoncée de 22 à 25 dollars par action, afin de lever 478,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse ** GMR avait réduit son prix d'introduction en bourse mardi ** Connue sous le nom de Global Medical Response, GMR est un acteur majeur dans la fourniture de services médicaux d'urgence essentiels, avec des activités couvrant environ 1 400 comtés américains ** GMR a été créée en 2018 par la fusion d'Air Medical et d'American Medical Response, deux sociétés du portefeuille de la société d'investissement KKR KKR.N ** J.P. Morgan, KKR Capital Markets et BofA Securities ont joué le rôle de teneurs de livre